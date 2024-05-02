以社區為中心 陳亮恭：建構有效服務體系

邁入高齡化社會的台灣，將在明年成為「超高齡社會」，平均每5個人就有一位超過65歲以上。醫學進步延長生命，但是想要活得久又活得好，關鍵是保持良好生活習慣。台北市立關渡醫院院長陳亮恭表示，人口高齡化是全球共同挑戰，建立高齡照護最佳服務模式能讓高齡者可以健康、安心老化。

陳亮恭以芬蘭的FINGER研究計畫為例，透過運動、飲食、認知刺激的介入，追蹤病人成效，發現顯著降低失智症發生機率。這套模式受到全球關注，新加坡也引進變成「SINGER」；台北市關渡醫院推行「台灣高齡整合照護計畫」計畫，並命名為「TIGER」。

TIGER的研究全名為「Taiwan Integrated Geriatric Care Study（台灣整合高齡照護研究）」，透過多面向生活型態介入模式改善認知功能，已證實能提升長者的體能與認知功能，包括慢性病控制，有助於提升生活品質。

陳亮恭認為，臨床醫療或照顧服務都針對個人，個人的健康與照顧固然重要，但如何從全人口結構去從事有效的介入才能改變台灣老化的軌跡。追求社會整體成效的介入，是他近十年來投入的重心。

十年前，陳亮恭在國健署支持下，發展出社區高齡者的失能與失智預防介入，雖然成果顯著，對於多重疾病、多重藥物的長者仍存在許多困難。後來積極啟動「台灣高齡整合照護計畫」，結合衛生所、診所、醫院門診部，提供醫師高齡醫學教育，並結合失能與失智的預防介入，得到更全面的成果。

結果顯示，這項計畫不僅有效預防失能、失智，還改善慢病管理、憂鬱症狀與營養狀況，符合「價值醫療」的指標，亦即這套TIGER模式不僅有效，更符合政策需求，具有長期的成本效益，但是，政府施政未見得採用，也無法系統性推廣。

直到擔任關渡醫院院長，陳亮恭將TIGER成果轉換成「關渡學」，結合多元社會資源，以社區文化再造的精神推行「關渡學」，逐步展現成效。關渡醫院串聯關渡社區資源，包括華碩科技、國立台北藝術大學，尤其是攜手華碩打造的雲端醫療資訊系統，把照護服務的觸角伸向社區，陪伴長者健康老化，達到「Health For All」的目標。

新加坡國立大學的「皇后鎮」便是想學習陳亮恭如何以一家社區醫院之力，改變整個社區文化，並且發展出「健康長壽指數」真實即時呈現「不健康餘命」的狀況，精準掌握社區健康長壽的大數據，從而推動有效介入。

新加坡大學前副校長 John WONG 在第一天的台灣新加坡健康長壽高峰論壇指出，「關渡學」的規畫、推動、成效著實令人印象深刻，也是他們推動「皇后鎮」計畫很重要的參考，希望未來可以更進一步交流，發揮更大的國際影響力。