病人支持服務PatientsForce 獲遠見ESG企業永續社會創新獎

采照策略顧問「PatientsForce」病人支持計畫數位管理平台服務，今天獲頒第20屆遠見ESG企業永續獎的社會創新組中小企業獎，表彰該公司在社會創新的影響力價值。PatientsForce病人支持計畫主要提供自費使用新藥的病人支持方案，降低財務負擔，並提供以病人為中心的伴隨照顧，透過數位管理平台個案管理，每年服務上萬名癌友及特殊用藥病人。

癌症新藥財務負擔成社會重大議題

癌症新藥財務負擔，已成台灣急需解決的重大社會議題之一。台灣癌症基金會調查，高達66%的癌症患者自費醫療費用超過30萬元，其中20%自費金額高達100萬元以上。這樣的財務壓力，不僅嚴重影響患者生活品質，也直接影響治療效果，甚至可能導致患者無法獲得完整的治療。

采照策略顧問是采鋐健康整合集團提供的服務之一，采鋐董事總經理張向昕表示：「PatientsForce建立醫病共利的醫藥福利計畫平台，並非藥品採購平台，而是以個別病人為中心的用藥申請管理，透過藥廠或第三方支持的藥品福利方案，幫助癌症或特殊用藥病人輕減財務毒性」，PatientsForce代表支持病人的原力，以病人為原點，補足健保給付的缺口。

近年醫藥科技跳躍式進步，新藥或醫材上市速度加快，新藥對醫師及病人固然是新選擇，但如果沒有保險給付，也可能是個沉重的經濟負擔。尤其近期上市的新藥價格，隨著研發及市場成本不斷攀升，除了公私保險協力，建立更完整的社會醫療保護網外，利用市場自由契約機制的病人支持計畫（Patient Assistance Program），由藥廠基金會或第三方提供的用藥支持模式，亦是全球市場發展趨勢，也是製藥企業ESG的重要議題。

PatientsForce創新解方 提供可負擔的新藥支持管理

采照策略於2015年投入病人支持計畫系統開發，2021年獲得醫策會頒發國家醫療品質獎數位醫療產業應用標章，目前已提供近60個國際性藥廠的新藥支持服務，所創造的病人藥費負擔減輕超過50億元。此外，透過照顧團隊及智慧醫療系統，已有超過4萬名以上癌症病人受惠。

采照策略營運總監王怡文說：「我們希望透過創新的商業模式和數位工具，讓資源的提供者，如藥廠企業及其他利益關係者，能更有效率的轉換給病人，當新藥進入健保給付，我們的階段性任務就完成，並轉換成下一階段的伴隨照護服務」。她形容，PatientsForce扮演的是集線器（Hub）的角色，病人面對艱困的治療已經夠辛苦了，更需要實際的資源幫助。

創新服務獲國際肯定 持續探索更多可能

PatientsForce病人支持管理平台不只是數位系統，還包括了采照策略在ESG面向的公司企業責任實踐。采照策略不但加入國際性的碳中和目標協議，不斷投入研發優化管理流程，利用數位工具降低碳排，並取得病人支持計畫系統相關的ISO 9001、27001、 27701 驗證，對於病人安全的管理系統投資亦不遺餘力。