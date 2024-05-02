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感冒後鼻塞更嚴重！他就醫才知是鼻竇乳突瘤 醫曝「1情況」快到醫院檢查

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣黃姓病人的電腦斷層檢查，左鼻腔黑色代表暢通充滿空氣，右鼻腔被乳突瘤塞住，只剩一點點空間（黑點）。圖／衛福部彰化醫院提供
彰化縣黃姓病人的電腦斷層檢查，左鼻腔黑色代表暢通充滿空氣，右鼻腔被乳突瘤塞住，只剩一點點空間（黑點）。圖／衛福部彰化醫院提供

長期鼻塞未必是鼻竇炎，彰化縣54歲黃姓男子右鼻腔不通暢多年，稍加用力呼吸就好一點，因此從未在意，直到一個月前感冒，右鼻腔幾乎塞住又常流血，晚上只好坐著睡，檢查發現右鼻腔的鼻竇被塞滿類似瘜肉的組織，手術取出的乳突瘤比鼻子還長。

黃姓病人今回診，自稱手術麻醉醒來，久違的呼吸順暢感舒服極了，因為過去以為罹患鼻竇炎且還有左鼻腔可呼吸，但一個月前感冒後右鼻腔的鼻塞更嚴重又常流血，他用衛生紙塞住才能工作，相當痛苦。

黃姓病人到某醫院被確診右鼻腔長鼻瘜肉，排定兩周後手術取出，縣議員黃千宴見他只剩左鼻腔呼吸，面容憔悴沒精神，勸他不要再等，介紹到衛福部彰化醫院檢查和手術。

衛福部彰化醫院看診耳鼻喉科主任許嘉方說，電腦斷層顯示黃姓病人的右鼻腔很像被常見的鼻瘜肉塞住鼻竇，但一直流血，不同於鼻瘜肉流血不多，而且單側阻塞，類似鼻腔鼻竇乳突瘤的常見病徵，經病理冷凍切片確診為乳突瘤，即以內視鏡微創手術取出10公分長的乳突瘤，幸好是良性。

許嘉方說，鼻腔鼻竇乳突瘤和鼻瘜肉外觀很相似，但有5%至12%會轉變為惡性腫瘤，且復發可能性很高，目前長出鼻竇乳突瘤原因不明，症狀包括造單側鼻塞、流鼻血，也可能鼻蓄膿、臉部脹痛、頭痛；很多人認為台灣氣候潮濕，過敏、鼻塞、鼻竇炎很正常，但鼻塞若超過2周，還是要就醫詳查

衛福部彰化醫院看診耳鼻喉科主任許嘉方為黃姓病人看診。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院看診耳鼻喉科主任許嘉方為黃姓病人看診。記者簡慧珍／攝影

微創手術 感冒 確診 腫瘤

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