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日本自民黨青年局率團拜會 救國團：患難見真情

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
救國團主任葛永光與日本自民黨青年局訪問團以圓山大飯店及湖光山色為背景合影，互道珍重並相約明年再見。圖／救國團提供
救國團主任葛永光與日本自民黨青年局訪問團以圓山大飯店及湖光山色為背景合影，互道珍重並相約明年再見。圖／救國團提供

日本自民黨青年局訪問團今拜會救國團。救國團主任葛永光提及，救國團與自民黨青年局的關係，不僅建立在定期互訪上，更展現在彼此平日的關懷上，日前花蓮地震時，自民黨青年局長鈴木局長立即來函關懷，「患難見真情」呈現在救國團、自民黨青年局的友誼中。

自民黨青年局訪問團，由青年局局長鈴木貴子率參議員藤井一博及友納理緒、眾議員金子俊平及山本左近、日本青年會議所（JC）日台友好之會長麻生將豐及幹部等。訪問團今中午至台北市劍潭海外青年活動中心與救國團進行交流，出席者還包括立法委員許智傑、台北市議員柳采葳、新北市議員陳世軒、桃園市議員朱珍瑤、台南市議員蔡宗豪等中央、地方青年民代。

救國團表示，自民黨青年局為日台交流重要窗口，每年皆與救國團互訪交流，歷任局長多任政府要職，包含現任首相岸田文雄、已故前首相安倍晉三及副總裁麻生太郎等。葛永光去年、今年2月也曾率「第25屆中華民國青年代表訪日團」赴日訪問。

葛永光致詞表示，救國團與自民黨從1967年以來持續交流，正源於前總統蔣經國與日本佐藤榮作所簽訂的青年交流協定，因此特別安排「經國宴」款待大家並紀念他們。

葛永光說，他與鈴木團長一樣從事外交工作多年，全世界都很少看過像自民黨青年局與救國團這樣，多年來一直維持深厚情誼，而兩國間青年的友誼，也奠定了兩國邦誼的厚實基礎。救國團與自民黨青年局的關係，不僅建立在定期互訪上，更展現在彼此平日的關懷上。鈴木局長就職時，他立即去函恭賀，花蓮403地震時，鈴木局長也立即來函關懷，「患難見真情」確實呈現在救國團與自民黨青年局的友誼中。

鈴木貴子局說，面對面交流非常開心，事實上平日分隔兩地時，雙方還是密切地彼此關心，像是今年年初的能登半島地震，以及最近台灣的花蓮地震，雙方都立即表達了溫暖關切，充分表示情誼的深厚和可貴。

救國團 自民黨 青年

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