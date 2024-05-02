日本自民黨青年局率團拜會 救國團：患難見真情

日本自民黨青年局訪問團今拜會救國團。救國團主任葛永光提及，救國團與自民黨青年局的關係，不僅建立在定期互訪上，更展現在彼此平日的關懷上，日前花蓮地震時，自民黨青年局長鈴木局長立即來函關懷，「患難見真情」呈現在救國團、自民黨青年局的友誼中。

自民黨青年局訪問團，由青年局局長鈴木貴子率參議員藤井一博及友納理緒、眾議員金子俊平及山本左近、日本青年會議所（JC）日台友好之會長麻生將豐及幹部等。訪問團今中午至台北市劍潭海外青年活動中心與救國團進行交流，出席者還包括立法委員許智傑、台北市議員柳采葳、新北市議員陳世軒、桃園市議員朱珍瑤、台南市議員蔡宗豪等中央、地方青年民代。

救國團表示，自民黨青年局為日台交流重要窗口，每年皆與救國團互訪交流，歷任局長多任政府要職，包含現任首相岸田文雄、已故前首相安倍晉三及副總裁麻生太郎等。葛永光去年、今年2月也曾率「第25屆中華民國青年代表訪日團」赴日訪問。

葛永光致詞表示，救國團與自民黨從1967年以來持續交流，正源於前總統蔣經國與日本佐藤榮作所簽訂的青年交流協定，因此特別安排「經國宴」款待大家並紀念他們。

葛永光說，他與鈴木團長一樣從事外交工作多年，全世界都很少看過像自民黨青年局與救國團這樣，多年來一直維持深厚情誼，而兩國間青年的友誼，也奠定了兩國邦誼的厚實基礎。救國團與自民黨青年局的關係，不僅建立在定期互訪上，更展現在彼此平日的關懷上。鈴木局長就職時，他立即去函恭賀，花蓮403地震時，鈴木局長也立即來函關懷，「患難見真情」確實呈現在救國團與自民黨青年局的友誼中。

鈴木貴子局說，面對面交流非常開心，事實上平日分隔兩地時，雙方還是密切地彼此關心，像是今年年初的能登半島地震，以及最近台灣的花蓮地震，雙方都立即表達了溫暖關切，充分表示情誼的深厚和可貴。