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明天要回暖了！高溫升至27度 下周「這天」鋒面接近北部再轉雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署指出，明天東北季風減弱，各地回溫，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲，午後有短暫雷陣雨。本報資料照
中央氣象署指出，明天東北季風減弱，各地回溫，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲，午後有短暫雷陣雨。本報資料照

中央氣象署指出，明天東北季風減弱，各地回溫，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲，午後有短暫雷陣雨，周末僅東半部有局部短暫陣雨。下周一、周二鋒面在北部海面，又會影響北部地區有局部短暫陣雨或雷雨

氣象署預報員陳姵安表示，明天東北季風減弱，各地回溫，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲，午後有短暫雷陣雨。周六、周日東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有短暫雷陣雨。下周一鋒面在北部海面，周二通過北部海面，影響北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後局部短暫雷震雨。

她表示，下周三、周四東北季風影響，北部及東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。另外，下周一、周二金門及馬祖要留意局部霧或低雲，影響能見度。

溫度方面，她指出，今天北部地區約23至26度，明天回溫後北部地區可來到26、27度，周末各地都可達30度左右，一路維持到下周二。下周三東北季風影響，北部高溫約27、28度，周四高溫可再回升到29度。

東北季風 雷雨 高溫

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