花東觀光振興補助預算有差異 周永暉：目標增2成住房率
4月3日花蓮地震衝擊當地觀光，交通部今宣布花東自由行、團體旅遊住宿補貼，但花蓮業者質疑不應該納入台東，宜蘭業者也抱怨未被納入。對此，觀光署長周永暉表示，這次地震受到傷害最嚴重的是花蓮，從過去經驗來看，花蓮發生地震，台東也會受到衝擊，但在預算分配上會有所差異，目標希望至少提升當地2成住房率。
周永暉指出，這次地震受到傷害最嚴重的是花蓮，但花東是生命共同體，從過去經驗來看，花蓮發生地震，台東也會受到衝擊，要比較衡平看待。這次在預算分配上，3分之2都是用在花蓮，不到3分之1用在台東，是合理的預算分配，其中像是自由行住宿補貼，花蓮預算約6億元、台東約2億元，都有參考住房率跟相關衝擊，開會時也有讓花蓮縣政府充分理解。
針對宜蘭未納入，周永暉表示，這次較受衝擊的是整個花蓮，宜蘭比較偏北部，希望宜蘭鄉親體諒，但觀光署也不會忽略宜蘭，像仲夏節、秋冬國旅振興也會幫宜蘭很多忙，希望最短時間振興花東觀光。
他也說，此次觀光振興方案共10.6億元預算，為期3個月，若未使用完會延續下去，但目前沒有再追加經費的想法，目標希望至少提升當地2成住房率。
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