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健保法修正草案若通過 薛瑞元：健保費率漲到上限也不夠

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部長薛瑞元指出，若是要將健保點值提升到每點至少0.95元，健保費率估計要從現行5.17%調高到6%才夠；若為每點1元的話，提高到上限6%恐怕也難以支應。記者杜建重／攝影
衛福部長薛瑞元指出，若是要將健保點值提升到每點至少0.95元，健保費率估計要從現行5.17%調高到6%才夠；若為每點1元的話，提高到上限6%恐怕也難以支應。記者杜建重／攝影

立法院社會福利及衛生環境委員今審查「全民健康保險法第六十二條條文修正草案」，討論將健保現有總額制度，變成論量記酬、目標制。衛福部長薛瑞元直言，若是要將健保點值提升到每點至少0.95元，健保費率估計要從現行5.17%調高到6%才夠；若為每點1元的話，提高到上限6%恐怕也難以支應。

醫改會執行長林雅惠表示，健保總額制度讓我國健保制度延續至今，以醫改會立場不反對政黨提出點值改善措施，但是後續配套很重要必須審慎面對。

健保採取總額支付，由前一年推估下一年度的健保支出作為健保總額預算編列，訂出醫療給付費用總額總額，已達成控制醫療費用的目標。因此今日修法草案明定醫療服務每點點值不低於0.95元，甚至是保障1點1元。草案保留送朝野協商，召委王育敏指出，最終結果是0.95還是1元方案還要看最後協商結果，預期不會再寫院版草案，但期待衛福部提出相關配套，讓後續討論更為順利。

薛瑞元推估，若是以現況推估健保點值，維持1點0.95元的話，一年需要700億元，明年的健保費率必須調高到上限6%；若是1點1元的話，一年則需要1150億元，費率調整已經觸及上限，沒有合適財源支應的話健保就會虧損、借貸。

林雅惠指出，健保開辦初期因為費用成長太快，一度財務虧損，早期曾採用大幅度核刪方式來抑制支出，後續陸續引進總額制度，才讓健保存續至今，民眾不會因病而貧。總額固然有其好處，以醫改會立場不會反對黨團提出相關改善措施，但重點仍應該放在降低不必要的衝量，不論是採取總額目標、上限或是不採取總額都必須思考。

林雅惠說，國際上有很多前瞻性的支付方式，例如論病例計酬、論質計酬等，此類方式會促進醫療院所把疾病治好，讓剩下的錢回歸醫院，以病人健康為第一優先而非衝量。縱使我國現在採用總額制度，論量計酬的觀念仍占大宗，前瞻性的支付僅在部分試辦，如針對慢性病、偏鄉地區等。她強調，醫療是民生重要一環，各黨派應該凝聚最大社會共識，讓資源合理分布。

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