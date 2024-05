希思克拉克講座首位台學者獲殊榮 柯乃熒赴英談HIV

成功大學醫學院國際分處副院長柯乃熒獲倫敦大學聯盟希思克拉克講座榮譽,以台灣HIV(人類免疫缺乏病毒)暴露前的預防性投藥為題,獲邀參加講座,是首位參加該講座的台灣學者。

柯乃熒是台灣首位獲得倫敦大學聯盟希思克拉克講座(Heath Clark Lectureship)榮譽頭銜的學者,1日參加在倫敦衛生與熱帶醫學院(The London School ofHygine & Tropical Medicine, LSHTM)舉辦的講座,主題為「從實證研究到政策推動:台灣HIV暴露前預防性投藥」。

柯乃熒表示,倫敦衛生與熱帶醫學院為許多台灣感染科醫生的首選,為全世界歷史悠久的傳染病研究單位,能被選上是一種榮耀與肯定,很開心能跟頂尖的學者一同交流。這次前來除了向英國學習,也是讓更多人認識台灣優秀醫療學術成果,期許台灣未來能夠持續努力,「台灣一點也不差,只是太少人知道了」。

獲2024希思克拉克講座榮譽的柯乃熒,將於4月起至7月於英國進行學術訪問和交流,另將於5月23日在線上開設講座,談論台灣自願諮詢檢驗(VCT)、預防性投藥(PrEP)引導與HIV案例管理整合 (Theintegration of VCT, PrEP navigator and HIV casemanagement in Taiwan)。

柯乃熒長期致力於公共衛生與護理領域研究,倡導健康公平與社會正義,在國內外享負盛名。柯乃熒於90年代初推動愛滋病諮詢與檢測項目,並積極為亞洲少數族群發聲,特別是在醫療保健相關議題。

她在COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情期間擔任前線協調員、衛生福利部疾病管制署顧問與研究員,參與穿戴裝置製作,用於疫情預測與介入。

希思克拉克講座(Heath Clark Lecture)成立於1930年,至今已有近百年歷史,設立目的是資助從事預防醫學和熱帶衛生的研究,相關研究領域學者主要由倫敦衛生與熱帶醫學院每年頒發一次講座榮譽,並提供獲獎的講者為期3個月的資助,讓講者能在此期間發表公開演講。

柯乃熒成為台灣第一位獲此榮譽頭銜的學者,並於倫敦的希思克拉克講座進行公開演講,不僅促進台英兩國學術交流,更能讓國際認識台灣的醫療實力。