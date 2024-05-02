冠軍享不限航點機票 長榮航空城市觀光馬拉松今起報名
「長榮航空城市觀光馬拉松」將於10月27日在總統府前開跑，今起開放於長榮航空馬拉松官網報名，今年包含全程馬拉松、半程馬拉松、10公里和3公里，共2萬4千個名額，除了調高全程及半程馬拉松男、女冠軍獎金最高達11萬元，另加贈台灣選手全馬組冠軍全球不限航點經濟艙機票一張，幼苗團體組冠軍還能獲得周庭印一周特訓班課程。
長榮航空表示，今年為鼓勵跑者報名，調升全程及半程馬拉松男、女冠軍獎金，加贈台灣馬拉松選手全程馬拉松組男、女冠軍全球不限航點經濟艙機票一張，還送出專屬好「哩」，參賽者不限組別每跑1公里，就送長榮航空無限萬哩遊100哩，最高可享4200哩的哩程回饋。
另外，此次也準備歐美澳和亞洲區國際線不限航點機票共10張、立榮航空國內線機票共20張，以及由長汎假期所提供的五萬元抵用券1名，提供參賽者抽獎。
長榮航空表示，今年邀請休士頓知名街頭塗鴉藝術家GONZO247設計賽事主視覺，他以自己多次搭乘長榮航空訪台經驗，及去年親臨賽事現場的感受作為靈感來源，將跑者能在賽道上看到的台北地標及休士頓的知名地標展現於創作中。
長榮航空指出，「長榮航空懂跑部」推出的「懂跑訓練班」今年由NRC教練吳信和、李智群、好運跑班教練陳盛琦、萌少女跑跑班教練陳雅芬開課，地點有台北、新北、桃園、新竹等地，並提供10K、半程及全程馬拉松3種課程，帶領跑者從賽前訓練到賽事當天的補給規劃。
另外，長榮航空也說，今年馬拉松「幼苗計畫」邁入第3年，10公里組內再額外增加個人及團體組的獎項，只要是2008年9月1日至2011年8月31日之間出生的青少年跑者，除提供男、女個人組前五名的優勝獎金外，湊滿5人組隊並登記團體組別，優勝隊伍除可獲得NIKE跑鞋每人一雙，更可參加「印帝」周庭印的一週專屬特訓班。
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