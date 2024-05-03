新品首賣飆破7400萬業績！直擊天后闆妹「發光肌密」關鍵

是什麼新品讓粉絲搶翻天？人長得正、又有生意頭腦的高人氣直播主天后闆妹，自創品牌保養品全新改版升級，影片發布不到一週，就突破千萬觀看人次，線上產品發表會首購飆破7400萬業績！台灣直播天后每次出擊，必定造成市場轟動！

天后闆妹凝聚光線上產品發表會首購飆破7400萬業績。 (圖／擷取自噓星聞影音)

皮膚透亮、美得發光的天后闆妹，總是在鏡頭前展露自信光彩，讓人看得捨不得移開視線，究竟她維持高人氣的秘密是什麼？闆妹表示，「我有一句座右銘—靠近光、追逐光、成為光、散發光」，她建議想要變美的女生，如果懶得運動、懶得節食，至少先從模仿開始，「找到適合的產品，把自己照顧好，每天早上起來看到自己完美的樣子，妳就會覺得很有自信。」

闆妹不藏私公開自己的美麗秘密。 (圖／擷取自噓星聞影音)

耗時4年，取得全球獨家專利「植密素」除了追求美麗不設限，天后闆妹在商品開發方面也無極限，秉持「好，還要更好」的精神，闆妹把賣到翻掉的自創品牌保養品「女神」系列全新升級，進階版更名為「Bessie’u 凝聚光」，讓每個女孩都能散發出屬於自己的光芒。

闆妹強調，「這一次升級，主要就是新添加全球獨家專利—植密素，我們花了很多時間、大概耗時4年時間才取得這個秘密武器，畢竟要得到一個全球專利是不容易的。」

天后闆妹皮膚透亮，自帶光芒，本人就是最好的產品代言人。 (圖／擷取自噓星聞影音)

闆妹掛保證：3天有感、7天代謝、14天「凝聚光」新升級的「Bessie’u 凝聚光」，主打「使用3天有感，7天代謝，14天拋光」，全方位改善毛孔粗大、暗沉蠟黃、痘痘肌、女生最在意的細紋皺紋等困擾，而且不分膚質、不分年齡跟性別，從少女到阿嬤都可以使用。

「很多人做保養品不敢保證，但我敢保證，用了會很有感，建議使用時可以拍一組before/after照片。」闆妹展現對自家產品的自信，提醒消費者說：「賺錢很辛苦，所以要投資真正有感的產品，不要花冤枉錢繳『智商稅』。」

天后闆妹自創「女神」系列保養品獲得網友好評。 (圖／擷取自噓星聞影音)

網友好評力推，連KOL也鍾情淪陷熱銷證明實力！闆妹不只本人口條好、自帶光環，她監製的保養品也圈粉無數，在社群中刷出一片好評，網友紛紛PO出照片並留言表示：「使用女神組，皮膚好像自帶反光板」、「燈泡肌成長記錄」、「真的會發光，而且我最有感的是毛孔縮小」……。

「Bessie’u 凝聚光」系列5/6-5/8推出母親節限量優惠。 (圖／擷取自噓星聞影音)

除了網友好評不斷，多位人氣網紅包括：王君萍、蘋果西打、可藍、凱鈞老師……等，也人手一瓶，母親節即將到來，闆妹更是不藏私大放送，祭出5/6-5/8母親節限量優惠活動，讓粉絲用實惠價格就能帶走超夯的「Bessie’u 凝聚光」，和媽媽一起「靠近光、追逐光、成為光、散發光」。

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