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長照機構「照顧人力成關鍵」 北醫體系解人力荒靠這招

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
少子化又碰上高齡化，行愛住宿長照機構主任邱美萍指出，照顧人力將會是未來長照機構的一大挑戰。情境示意圖。圖／Ingimage
少子化又碰上高齡化，行愛住宿長照機構主任邱美萍指出，照顧人力將會是未來長照機構的一大挑戰。情境示意圖。圖／Ingimage

台北市內湖區首間公辦民營的住宿長照機構「行愛長照」今揭幕，該機構委由北醫體系經營，北醫附醫院長施俊明表示，住民的健康管理結合北醫體系的遠距醫療，且導入多項智能裝置，增加安全性，加上機構鼓勵公宅與住民互動，打造青銀共融的全新住宅。

少子化又碰上高齡化，行愛住宿長照機構主任邱美萍指出，照顧人力將會是未來長照機構的一大挑戰，因此行愛長照導入多項的智能裝置，包括在最重要的門禁管理上，除了透過人臉辨識與智慧圍籬系統進行出入口管制外，更採用最新型的床邊照護TOF感測系統，掌握住民動態。

邱美萍表示，床邊照護TOF感測系統利用紅外線感知元件，無須穿戴任何設備，就能透過熱成像判斷住民狀態並提出警示，影像僅顯示輪廓，同時兼顧安全、隱私與降低照護人力等需求。

邱美萍表示，住民的健康也是管理重點，包含透過智慧床墊即時掌握住民臥床時間與離床警示；利用智能尿布紀錄住民每日的排泄狀況外，還可以警示排泄異常狀況並避免泌尿道感染，重點是可減少9成以上的尿布廢棄物，達到環保永續的目的。機構也導入電子白板，不僅讓住民的健康資料便於管理，更可以減少照護人員的交班時間。

北醫附醫副院長張詩鑫指出，未來若住民前往北醫體系就診，系統將會整合串接包含門診資料、檢驗結果、醫師巡檢報告及機構照護資訊等內容，即時掌握住民最新健康狀況。同時，北醫附醫遠距醫療團隊也24小時待命，達到零時差的醫療照護。

施俊明表示，行愛住宿長照機構整體空間寬敞明亮，透過尖端智能設備的導入，打造新世代長照機構；機構位於行善社會住宅內，另規劃百坪的行愛幸福學苑，提供機構住民復健運動、規劃社區活動，鼓勵公宅與機構住民間的雙向互動，盼能建構讓青銀共融、共享、共好的全新住宅。

台北市政府委託台北醫學大學經營的市立行愛住宿長照機構，導入智慧床墊、電子尿布等智能設備，穿戴式的醫療矽膠褲內，裝置感應器，自動偵測臥床患者大、小便，全自動清洗烘乾全程不需人力。記者林俊良／攝影
台北市政府委託台北醫學大學經營的市立行愛住宿長照機構，導入智慧床墊、電子尿布等智能設備，穿戴式的醫療矽膠褲內，裝置感應器，自動偵測臥床患者大、小便，全自動清洗烘乾全程不需人力。記者林俊良／攝影
台北市政府委託台北醫學大學經營的市立行愛住宿長照機構，導入智慧床墊、電子尿布等智能設備，穿戴式的醫療矽膠褲內，裝置感應器，自動偵測臥床患者大、小便，全自動清洗烘乾全程不需人力。記者林俊良／攝影
台北市政府委託台北醫學大學經營的市立行愛住宿長照機構，導入智慧床墊、電子尿布等智能設備，穿戴式的醫療矽膠褲內，裝置感應器，自動偵測臥床患者大、小便，全自動清洗烘乾全程不需人力。記者林俊良／攝影

住宿 北醫 長照

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