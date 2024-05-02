快訊

獨／竹市教育處長請辭！ 他親曝「身心俱疲」原因 將轉任市政顧問

最強集團股囊括「五燈」獎！5公司齊攻漲停板 董事長都是同一人

刑事局警政監遭搜索！疑勾結博弈集團涉洩密 全案朝貪瀆偵辦

芥菜種會建立「助人網」平台 受助者能上網自選生活用品

中央社／ 台北2日電

打破過往協助受助家庭以生活照顧包統一發放的模式，基督教芥菜種會今天宣布建立助人網供需服務平台，讓受助者藉由手機操作就能自主選擇生活必需品，獲得實際所需。

基督教芥菜種會今天發新聞稿指出，秉持著「哪裡有需要，就往那裡去」的理念服務脆弱家庭，已經建立助人網供需服務平台，重視脆弱家庭及社區需要者自主選擇所需物品的權利。

芥菜種會表示，助人網供需服務平台，打破以往生活照顧包統一發放模式，讓社區需要者得以審視實際所需，藉由手機操作，即可在平台上自行點選每月家中最需要的生活用品，未來更可透過留言方式提出需求。

芥菜種會指出，平台的下一階段也將開啟有意捐助者或企業參與，可直接上架捐贈物品，以即時因應需求、對接需要，一同打造共生共好的社區。

芥菜種會也提到，「用愛串聯全台」活動，5月生活照顧包將以母親節祝福箱的形式，除了生活必需品，還有送給母親或照顧者的禮物，禮物是由各地的社區需要者參與製作，包括桃園原住民部落婦女的手織鑰匙圈和零錢包、台中弱勢家庭婦女製作的環保提袋、花蓮原住民的手工編織鑰匙圈，以及來自高雄的新住民姊妹編織的束口袋。

芥菜種會指出，5月生活照顧包預計送出2000份，邀請社會大眾支持母親節祝福箱，傳遞雙份愛的祝福，認捐支持網頁https://lihi1.com/0Spnv。

原住民 禮物 鑰匙

延伸閱讀

媽媽同行享88折、加送乳酪塔！築間5品牌享母親節優惠

5大飯店「母親節」優惠1次看！住房餐飲蛋糕統統有

築間旗下5品牌祭88折寵媽 母親節用餐加碼送甜點

百貨母親節蛋糕名店一次蒐集 顏值、美味大比拚

相關新聞

5月水情捎喜訊！降雨落平地「省下1支出」 石門水庫蓄水率回升至30%

剛進入5月，石門水庫捎來好消息，水庫蓄水率回升到30％以上，經濟部水利署統計至2日上午7時止，石門水庫蓄水率已達30.3...

振興花東觀光方案「每房最高千元」 周永暉：7月1日上路

4月3日花蓮規模7.2強震，嚴重衝擊當地觀光。行政院院會通過「0403震災復原重建方案」，在振興觀光部分，提供自由行花東...

台南膠帶工廠非法排放汙染物 竟漏報空汙費1238萬元

環境部環管署在稽查製程可能產生揮發性有機汙染物業者時，發現台南市仁德區某膠帶工廠揮發性有機物異常洩漏未妥善處理、私設繞流...

保障點值健保會倒 薛瑞元：石崇良恐成全台最大債務人

立法院衛環委員會今審查健保法修正草案，需要調整健保總額支出制度，提高醫療服務提供者保障。衛福部長薛瑞元表示，若是保障健保...

花蓮強震衛福部賑災專案剩2天 LINE Pay管道午夜關閉

0403花蓮強震後，衛福部轄下賑災基金會啟動募款專案，截至今日8時共募得15.3億元，總捐贈筆數18.6萬筆，捐款專案將...

勞動部今召開印度移工諮詢會 製造業可望優先小規模試辦

台、印度勞工合作備忘錄(MOU)簽署後，我國將引進印度移工。勞動部今召開第二次的諮詢會議，邀集專家學者、民間團體、相關政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。