台南膠帶工廠非法排放汙染物 竟漏報空汙費1238萬元
環境部環管署在稽查製程可能產生揮發性有機汙染物業者時，發現台南市仁德區某膠帶工廠揮發性有機物異常洩漏未妥善處理、私設繞流排放裝置等行為，還短報空汙費，初估達1238萬餘元，除依違反空汙法告發處理、追繳短報的空汙費及不法所得，另申報不實涉刑部分則移送台南地檢署偵辦。
環管署表示，發現生產流程產出的廢棄未妥善收集處理，疑似裝設繞流排放裝置，使廢氣未經妥善處理即排放到大氣中。後續再稽查搜索時，當場查獲該工廠私自裝設，繞流排放裝置，蓄意調整廢氣流向繞過空汙防制設備排放，監控過程中，發現稽查人員進場時，工廠人員即手動關閉繞流排放裝置，逃避檢查。
環管署表示，該工廠未依規定妥善操作空汙防制設施，依違反空汙防制法第24條規定告發，依法可處10萬以上、2000萬以下罰鍰，情節重大者，得令其停工即停工；另外，搜索過程中，鉤稽比對申報資料與購買紀錄，也發現該公司有機溶劑使用量有短報、漏報，短報的空汙費初步估算達1238萬餘元，將依法追繳短報的空汙費及不法利益。
環管署進一步指出，該公司申報不實或業務上做成的文書為虛偽紀錄，涉犯空汙防制法第54條及第57條規定，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元以上500萬元以下罰金，初步調查該公司有4人涉犯刑責，均已移送台南地檢偵辦中。
環境管理署呼籲，事業平時應確實加強維護操作各項汙染防制設備、落實各項汙染防制工作；為保障民眾健康、維護環境品質，環境管理署將與縣市環保局合作持續進行智慧科技監控工作，以強化對高汙染潛勢熱區事業的管控。
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