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比2018年多！振興花蓮觀光方案「每房最高千元」7月1日上路到這時

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振興花東觀光方案「每房最高千元」 周永暉：7月1日上路

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
4月3日花蓮規模7.2強震，嚴重衝擊當地觀光，造成太魯閣國家公園嚴重受損。本報資料照片
4月3日花蓮規模7.2強震，嚴重衝擊當地觀光，造成太魯閣國家公園嚴重受損。本報資料照片

4月3日花蓮規模7.2強震，嚴重衝擊當地觀光。行政院院會通過「0403震災復原重建方案」，在振興觀光部分，提供自由行花東住宿每房最高1000元補助；團客入住花蓮最高補助2萬元、台東補助1.5萬元。交通部觀光署長周永暉今表示，補助方案預計7月1日上路，以3個月為一期。

交通部宣布花蓮地震災後振興觀光方案，提供自由行及團客於花蓮及台東合法旅宿住宿補助。自由行部分，花蓮周一至周四入住每房補助1000元，周五至周日入住每房補助500元；台東周一至周四入住每房補助1000元。團體旅遊部分，旅行業辦理2天1夜以上旅遊團（放假日不超過1日），每團20人以上，入住於花蓮最高補助2萬元，入住台東最高補助1.5萬元；每家旅行社最多申請5團。

周永暉表示，此次花蓮振興觀光補助比2018年的花蓮地震還多，其中光是自由行住宿補助就預計投入8.15億元。這次自由行平日提供花蓮、台東1000元住宿補助；假日花蓮500元補助；旅遊團入住於花蓮最高補助2萬元，入住台東最高補助1.5萬元，預計7月1日上路，一路到9月底，為期3個月。

另外，周永暉指出，6月1日起也推出台灣好行花東路線免費搭乘，台灣觀巴花東地區2折優惠。此次也有國內外旅客適用「Taiwan PASS-台鐵通用版」，推出2人同行1人免費優惠；還有鼓勵境外包機旅客赴花蓮旅遊，搭載50名外籍旅客可請領獎助，同步於7月上路。

台東 自由行 花蓮

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