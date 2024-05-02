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心內超音波降手術風險卻要自費十萬 台大醫盼放寬給付

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院2021年至今，已成功為超過50例患者執行鐔髒內超音波引導的心房顫動電燒手術，醫療團隊今舉行記者會說明成果。記者林琮恩／攝影
台大醫院2021年至今，已成功為超過50例患者執行鐔髒內超音波引導的心房顫動電燒手術，醫療團隊今舉行記者會說明成果。記者林琮恩／攝影

心房顫動電燒手術需以心導管方式進行，臨床上利用X光協助透視，缺點是讓患者及醫護暴露於輻射風險，目前已有心內超音波可提升病人安全，但健保給付條件嚴格，不符條件的病人需自費10萬以上，台大醫師齊聲呼籲，政府應研擬放寬給付條件。

衛福部健保署年初修訂醫療服務給付項目，新增心內超音波使用於心房顫動，曾接受電氣燒灼手術，需再次執行手術者，4月1日正式生效。不過，台大醫院心臟內科主治醫師游智節表示，心內超音波技術的關鍵是提升安全性，而非提升有效性，限制復發病人才能使用，並不合理。

游智節表示，不符健保給付資格的患者，若要使用心內超音波心導管手術，必須花費醫材費用至少10萬，對患者而言是不小負擔，日本、韓國分別於2011年、2016年提供全額給付，希望國內也能修正跟進。

台大院長吳明賢表示，民眾關心癌症藥物引進，但心血管疾病也點國人死因重點地位，除了藥物，先進醫材也應受到重視，心內超音波手術在國外行之有年，且有科學實證，可改善病人安全。但他也說，醫療品質的改善，勢必要付出代價，成為健保制度改革中大家不願碰觸的問題。

台大醫院心血管中心主任高憲立表示，心內超音波除用於心房顫動電燒手術，許多結構性、先天性心臟病的介入也能使用，且比起X光導引的手術，超音波手術能減低醫護人員輻射暴露的風險，建議健保署以病人安全為考量，先讓電燒手術患者得到給付。

健保署 台大醫院 手術

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