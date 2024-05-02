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花蓮強震衛福部賑災專案剩2天 LINE Pay管道午夜關閉

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
0403花蓮強震後，衛福部轄下賑災基金會啟動募款專案，捐款專案將於二日後關閉，LINE Pay捐款管道將於今天23時59分截止，自4日晚間7時開放至今，共10.7萬人捐款，占總捐款比數58%。本報資料照片
0403花蓮強震後，衛福部轄下賑災基金會啟動募款專案，捐款專案將於二日後關閉，LINE Pay捐款管道將於今天23時59分截止，自4日晚間7時開放至今，共10.7萬人捐款，占總捐款比數58%。本報資料照片

0403花蓮強震後，衛福部轄下賑災基金會啟動募款專案，截至今日8時共募得15.3億元，總捐贈筆數18.6萬筆，捐款專案將於二日後關閉，LINE Pay捐款管道將於今天23時59分截止，自4日晚間7時開放至今，共10.7萬人捐款，占總捐款比數58%。

賑災基金會指出，LINE Pay 2016年起透過「愛心捐款」平台連結公益團體需求與社會善款，目前平台與超過130個公益團體合作，提供超過1300個捐款方案，且於2016年花蓮地震、2021年太魯閣號列車事故到2022年的土敘地震，LINE Pay 皆在第一時間與相關單位合作，即時提供便捷捐款管道。

自去年下半年開始，賑災基金會開始進行募款平台的建立。基金會指出，災害無法預期，必須預先建立友善的捐款管道，除臨櫃匯款及ATM轉帳、線上刷卡外，賑災基金會聯繫LINE Pay進行討論，取得合作共識。

2024年4月東部海域發生強烈地震，LINE Pay在3日地震發生就積極協助，預作準備；4日啟動募款已同時取得合作之中國信託商銀、台北富邦、台新、聯邦等四家銀行支持，同意吸收捐款手續費，並且完成平台開通作業，得以於晚間7時啟動募款。

LINE 捐款 賑災基金會

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