飼養成本衝擊 小型場陸續停養 國內毛豬場較去年同期再減187場

根據最新養豬頭數調查報告顯示，去年11月底毛豬飼養場5804場，較同年上半年調查減少89場，與2022年11月底同期相比則減少187場。農業部分析，主要受飼養成本衝擊，小場陸續停養或轉手經營所致。

最新豬隻頭數統計資料與2022年11月同期相比，在養頭數持平約531萬頭，不過飼養場數再減少187場只剩下5804場，其中哺乳小豬減少約1萬8000頭。

依飼養頭數來看，以雲林縣飼養155.6萬頭（29.2%）居冠，其次依序為屏東縣109.8萬頭（20.7%）、彰化縣74.7萬頭（14.1%）及台南市58.2萬頭（11.0%）為多，若加計嘉義縣及高雄市，則該6縣市飼養頭數合計占全國總飼養頭數87.3%。

而就各縣市場數和總頭數分析，養豬大縣雲林縣呈現穩定狀態，但與去年同期相比之下，以屏東縣場數減少41場，頭數減少5萬3000頭為最多。

農業部分析，本次調查國內養豬場數為5804場，較上次調查續減89場，減幅集中於飼養規模199頭以下的養豬場，主要受飼料成本上漲影響，導致小型場陸續停養。另場主高齡化，且無人接手，或因環保法規等因素考量，也使得部分豬場選擇轉手經營、減養或是退場。

農業部指出，本次調查毛豬頭數較上次調查增加約7.7萬頭，並較上年同期調查增加0.3萬頭，其中預留配種繁殖用的種女豬的頭數創下近5年新高，主要是獲得補助的大型化養豬場已漸次擴改建完成，業者因此積極更新種母豬及增加飼養規模。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞說，雖然種豬數量上有小增，但近期許多畜牧場爆發PRRS、PED、輪狀病毒等，使得母豬群元氣大傷，間接造成0-28天哺乳小豬減少約1萬8000多頭。根據豬肉儀表板資料顯示，今年1-4月份豬肉及其他可食部位為3萬6827噸，與去年同期相比還增加1673噸，市面上呈現缺豬不缺肉的窘境。

洪健鈞也指出，中央畜產會三不五時把賣不出去的即期進口豬肉，用各種季節特賣專案，或外包裝不完整品低價標售，但已上漲的豬肉製品不會因此回跌，嚴重損害消費者的荷包，而且也打擊養豬產業生存。

另值得注意的是，根據防檢署豬隻屠宰數量統計，2023年為748萬頭，較2022年減少約36萬頭；有豬農反映，2023年6月1日補助進口豬肉每公斤6元的政策影響下，造成冷凍廠於2023年度較2022年減少採購肉品拍賣市場約7.5萬多頭毛豬，且2023年豬肉及其他可食部位進口數量來到12.4萬多噸，創歷史新高。