薛瑞元卸任後回歸 陳昭姿質疑雙和升級醫中時機太巧合

衛福部長薛瑞元即將在5月20日離開現職，由於是從雙和醫院借調，因此將回歸醫院。立委陳昭姿表示，今年醫學中心評鑑破格新增包含雙和醫院在內的3家醫學中心，是否讓為雙和謀福利。同時針對醫療現況、健保現在藥價差的爭議，與薛瑞元對嗆，甚至質疑其「反質詢」。

立法院衛環委員今審查健保法第62條草案，陳昭姿質詢時指出，這次醫院評鑑結果公布不斷延宕，並且破格新增3家醫學中心（台北慈濟、雙和醫院、台大新竹分院），是否是為謀求派系利益。她也質疑薛瑞元是為其母院爭取禮物。

薛瑞元表示，自己本來就是從雙和醫院借調來的，因此卸任後就要歸建；而醫學中心先前就是以醫療網200萬人口設立一家為設立標準。

另外，由於健保支付的藥價，有可能會因為藥商賣給醫療院所的藥品價格，而低於健保訂定的支付價，因此產生藥價差（支付價-實際採購價=藥價差）。藥價差類似於一般商品買賣討價還價之後，藥商給醫療院所的折扣金額。

陳昭姿詢問衛福部是否了解藥價差有多少。薛瑞元回答，「約500億元」；陳昭姿隨即質疑數字低估，並說「你要告訴我數字，我已經查過了」。

薛瑞元強硬表示，不可以隨便說低估，自己已經回答500億元，委員如果不同意應該提出來。陳昭姿也略顯怒火說「你在反質詢」。後續兩人更因為健保支付制度再度引發爭執，薛瑞元坦言有改進空間，但是已經有在做。陳昭姿則說，「沒有看到效果」。

最後，陳昭姿也質疑政府負擔健保費比率36%相關事宜；薛瑞元表示，「你現在講的這個跟今天討論的無關」，召委王育敏趕緊出來打圓場。

另外，立委黃國昌詢問，賴清德醫療政見之一的三班護病比入法何時可以實現？薛瑞元表示，目前預估人力缺口有高達7000多人，要完成至少要4年，2年的話至少可以入法，但實際上路時間還需要再討論。