每天吃好多蛋、肉也無感？蕭捷健醫師：蛋白質攝取有「眉角」，吃錯反增身體負擔！

現代人健康意識提升，知道每天攝取足夠的蛋白質，是好肌力、好氣色的關鍵，然而，每天吃好多蛋、肉，卻達不到預期的效果？擅長飲食重整、改善狀態的蕭捷健醫師指出，「蛋白質攝取很重要，但若掉入三大NG陷阱，不僅對身體較不友善，還可能會增加身體負擔。」

蕭捷健醫師說早餐攝取蛋白質一點也不麻煩，只要一杯豆漿或豆奶，加上兩顆蛋，就可以輕鬆攝取30g以上的蛋白質。圖／蕭捷健醫師FB

蛋白質攝取有「眉角」！蕭捷健醫師整理常見的蛋白質攝取三大NG習慣：吃錯食物、吃錯順序、吃錯時間，一一加以說明：

【蛋白質攝取NG 1：吃錯食物】

很多人早餐會選擇吃「鮪魚蛋餅」，認為這樣可以補充蛋白質。但根據2018衛福部資料，鮪魚蛋餅營養成分除了有蛋白質(14g)，還有高量的澱粉(45g)和油脂(17g)，也就是說，民眾在吃進蛋白質的同時，也額外吃進了300卡以上的熱量！

【蛋白質攝取NG 2：吃錯順序】

想到蛋白質，許多人會想到肉類，忽略了其他更健康的蛋白質來源。事實上，植物性蛋白質比肉類有更多的纖維、植化素、維生素等物質，健康更加分。根據研究指出，過量攝取紅肉，對身體較不友善，也會吃進過多的飽和脂肪，建議按照「豆→魚→蛋→肉」的優先順序選擇蛋白質，更健康也更能控制狀態。

【蛋白質攝取NG 3：吃錯時間】

許多人忽視了早餐補充蛋白質的重要性，經常等到午餐或晚餐時才開始攝取，可能造成過多負擔，還錯失早晨吸收營養的黃金時段，因此早餐攝取足夠蛋白質，有助能量轉換，更能用於肌肉生長，好處多。

蕭醫師說明，早餐攝取蛋白質一點也不麻煩，只要一杯豆漿，加上兩顆蛋，就可以輕鬆攝取30g以上的蛋白質。圖／蕭捷健醫師FB

忙碌的上班族，早餐如何攝取適量的蛋白質？蕭捷健醫師透露自己的私房菜單：「我喜歡每天用一杯豆漿加濃縮咖啡來開啟新的一天。」

蕭醫師說明，早餐攝取蛋白質一點也不麻煩，只要一杯豆漿，加上兩顆蛋，就可以輕鬆攝取30g以上的蛋白質。豆漿不僅有完整的大豆蛋白，還有大豆異黃酮和大豆卵磷脂，構成了所謂的「黃金三角營養」。大豆異黃酮能夠養顏美容、讓氣色更好；大豆卵磷脂則有助於提升精神、讓思緒敏銳，對上班族或樂齡族都是很好的營養來源。

而在豆漿的選擇上，不同的豆漿品項適合不同的族群，除了根據自己的需求選擇高纖、低糖或無加糖豆漿，建議女性朋友可以選擇統一陽光無加糖黑豆漿，同步補充鎂、鐵、鋅和總多酚等營養素。

統一陽光豆漿提供多種選擇，適合不同的族群。圖／統一企業提供

家裡有長輩或小朋友、重視成分單純的族群，可以選擇擁有「無添加驗證」的統一陽光無加糖豆奶，可常溫保存不會佔用冰箱空間、外出攜帶方便，可以隨時飲用補充營養，作為餐與餐之間的點心也很好。

蕭醫師鼓勵大眾，「各種習慣，形塑了我們的人生樣貌。如果我們的目標是成為一個『有持續健康習慣』的人，就從今天開始，正確補充蛋白質來打造持久的改變吧！」