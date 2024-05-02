立委爆料工班6人險遭高壓電擊 高鐵：已調查將提報查處

立委王鴻薇和游顥今指出，高鐵烏日基地4月9日發生一場重大工安意外，差點造成工班6人遭受3次2萬5000伏特電擊，批評內部管理荒唐至極。台灣高鐵公司表示，此案因「基地變電站預防性保養」作業人員操作疏失，將主線電力引入基地內，致觸發接地保護，造成電力瞬間跳脫，已進行事件調查，後續將針對疏失人員提報查處。

王鴻薇今指出，4月9日上午高鐵烏日基地進行「電力開關」維修，但該項維修應於夜間斷電時進行，相關維修部門未依規定進行維修，不僅造成0621次南下列車進入彰化路段某隧道時跳電，另有6名工班於烏日基地進行另一項電車線維護作業，險遭3次2萬5000伏特電擊。

對此，台灣高鐵公司表示，此案係因「基地變電站預防性保養」作業人員操作疏失，將主線電力引入基地內，致觸發接地保護，造成電力瞬間跳脫。已進行事件調查，後續將針對疏失人員提報查處，至盼各界勿再以訛傳訛、誤導視聽。

高鐵公司說，相關變電站維護作業前，均依安全規定完成時程、作業內容等協調規畫，通過審核授權後始得執行。當日烏日基地已預先進行全區斷電防護措施，再由二組工班分別執行「基地變電站預防性保養」作業以及在車輛維修廠房內進行「電車線磨耗檢查」作業。

高鐵公司指出，於執行各項作業前，均須依相關規定完成相應的「安全防護措施」。經查「電車線磨耗檢查」作業前，除依規定申請斷電憑證外，為防範作業風險與保護人員安全，依規定必須再完成接地棒架設，確保電力可阻絕於作業區域外。此案即因落實接地棒架設作業，故並未造成人員感電或受傷。

高鐵公司也說，針對遭電擊熔融的設備元件，實為電車線上接觸線的線夾，接地棒於當時發揮防護功能，足以證明接地作業發揮功效，並有效維護員工作業安全。

高鐵公司強調，此案發生當下，維修人員即進行事件通報，董事長江耀宗指示相關主管切實調查事件真因，並進行檢討改善，並多次於高階主管會議重申經理人應確實督導所屬，徹底檢視SOP妥適性及完整性，以降低錯誤或事件發生的風險外，更要求相關經理人、所屬主管、同仁引以為鑑；爆料者所指「漠不關心」顯非事實。

另針對立委提及列車長規避酒測案，高鐵公司重申，此案於接獲同仁內部舉報後，經立即調查，屬重大違紀事件，正依獎懲程序作業對相關失職人員提報懲處，將持續加強現場查核，落實勤前酒測外，也將通盤檢視作業流程，杜絕類案發生。