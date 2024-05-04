＜鞋全家福＞母親節4/26-5/13全面85折

文／ 鞋全家福 提供

五月歡慶母親節最讚的馨意就在鞋全家福，即日起到5/13全面８５折，寵愛媽咪再加碼限定品牌８折特惠，會員即享95折，新申辦會員開卡且綁定APP贈100元電子折價券，歡迎鞋全家福APP會員使用當月壽星優惠。 圖／鞋全家福 提供
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‧鞋全家福商品卡～購物超便利
鞋全家福商品卡送禮自用兩相宜，適合作為任何活動贈品、公司企業三節獎勵或愛心公益，歡迎個人、學校社團或機關團體洽詢各門市訂購，或直接撥訂購專線 0800-068333 轉2

▲鞋全家福商品卡，依面額分NT$ 1,000元、NT$500元、NT$100元三種選擇。 圖／鞋全家福 提供
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‧寵愛媽咪~多款品牌75折/8折特惠
▼即日起─5/13，購買EVERLAST、KANGOL、NCAA品牌拖鞋正價品全面75折。

圖／鞋全家福 提供
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▼5/2─5/7購買FILA、asics亞瑟士運動鞋正價品全品項８折

圖／鞋全家福 提供
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▼5/8─5/13 LUZZI女鞋春夏新品早鳥價８折，玩美一夏趁現在超值無敵划算。

圖／鞋全家福 提供
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‧PUMA 滿馨歡慶8折
▼5/8─5/13購買PUMA正價品全品項享8折特惠。 機不可失

▲活動品、特價品除外。 圖／鞋全家福 提供
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‧男戶外休閒鞋/紳士皮鞋特別推薦
我們不止寵愛媽咪，同時更歡迎先生、男士們85折時不忘犒賞自己。

圖／鞋全家福 提供
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‧運動鞋熱銷品牌５折起特賣
即日至５／１３，北中南特定門市歡慶母親節暨同步進行品牌零碼鞋特賣，精選鞋款5折起，歡迎蒞臨表列門市▼選購。

★特別注意：零碼鞋特賣僅限表內門市，非全門市參與，敬請見諒★ 圖／鞋全家福 提供
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‧好物推薦－MIT微笑標章台灣製造
MIT微笑標章商品協力店的鞋全家福，力挺台灣在地製造商品，全力推動並提供各式MIT微笑標章商品，訴求“台灣製造/品質認證”，歡迎您親臨門市選購或於鞋全家福線上購物官網安心選購，認明安全健康,品質值得信賴!

圖／鞋全家福 提供
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‧購鞋e指搞定

圖／鞋全家福 提供
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鞋全家福線上購物輕鬆下訂，選擇門市取貨免運，讓您同時擁有網路購物的便利及實體門市親切服務，歡迎多加使用。鞋全家福線上購物官網
★線上購物*輸碼現折★
即日起到5/16，於線上購物官網單筆滿$1,000元，輸入折扣碼「MTDMKT-100」即可折抵$100元

★鞋全家福線上購物官網活動，實體門市恕無配合參與，敬請見諒★ 圖／鞋全家福 提供
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鞋全家福官網：https://www.familyshoes.com.tw/
鞋全家福粉專：https://www.facebook.com/familyshoesinfo
鞋全家福IG ：https://www.instagram.com/familyshoes_ig/
鞋全家福購物網：http://bit.ly/3vFPbZ4

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