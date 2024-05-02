健保法修法送協商 薛瑞元認健保點值保障0.9元沒問題

立法院衛環委員會今審查健保法修正草案，盼調整健保總額支出制度，提高醫療服務提供者保障。由於各黨團立委在如何提供配套部分仍有些微分歧，草案保留出委員會；召委王育敏裁示，將在一個月內安排朝野協商，讓各界意見還有充分表達機會。

健保採取總額支付，由前一年推估下一年度的健保支出作為健保總額預算編列，訂出醫療給付費用總額總額，已達成控制醫療費用的目標。因此，健保點值的金額為浮動，導致外界認為健保點值過低，形同薪資被打折扣。

衛環委員會今日審查健保法第62條草案，法案希望改善健保點值浮動、過低的問題，草案明定醫療服務每點點值不低於0.95元，甚至是保障1點1元。行政院主計總處認為，草案形同讓現有健保總額制度變成按服務量計酬，應該有完整配套，避免讓醫院端沒有節約誘因；另外也憂心會違法預算法及財政收支劃分法。

立委陳菁徽指出，現在已經是醫事人員的生死存亡保衛戰，希望讓健保點值更有保障，醫護人員沒有辦法靠愛心撐一輩子，必須要有薪水支撐，更引述網友說法「或許把衛福部長的薪水改成總折支付，健保點值的問題就可以解決」。

從雙和醫院借調、出身婦產科醫師的薛瑞元激動回應「如果考慮到薪資，我根本不會來這裡（當衛福部長）」，更沒有批評新總統賴清德健保點值1元目標，自己僅老實提出可能會面臨的問題並提出警告，新政府團隊必須思考財務來源。

立委黃國昌質詢坦言自己並非來自醫界，但次政治人物選前不可以亂開支票，到底要如何落實賴清德總統的1點1元目標。薛瑞元回應，健保點值保障0.9元，以現在財政狀況是可以的，但是要保障變成0.95、1元就可能讓健保財務出現問題，賴清德是以不低於0.9元為目標努力。