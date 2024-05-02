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0403強震震壞X光機 台大零輻射心導管手術救回急症患者

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院2021年至今，已成功為超過50例患者執行鐔髒內超音波引導的心房顫動電燒手術，醫療團隊今舉行記者會說明成果。記者林琮恩／攝影
台大醫院2021年至今，已成功為超過50例患者執行鐔髒內超音波引導的心房顫動電燒手術，醫療團隊今舉行記者會說明成果。記者林琮恩／攝影

許多心臟疾病需要使用心導管手術，過程中必須以X光導引，協助醫師操控導管進入患部。受0403花蓮大地震影響，台大醫院2台X光機毀損，一名30多歲婦女因心律不整嚴重不適，已數次被送急診，考量手術改期恐導致病情控制不易，醫療團隊與患者討論後，決定在沒有X光機備援的情況下，以心臟內超音波導引完成手術。

台大醫院2021年至今，已成功為超過50例患者在心臟內超音波引導下，進行心房顫動電燒手術。台大醫院心臟內科主治醫師游智節表示，以超音波取代X光，可減少輻射線對病人及醫療團隊的危害，愈複雜的導管手術，輻射線暴露劑量愈大，恐會導致患者罹癌風險增加，或導致皮膚紅斑脫皮、水晶體混濁等後遺症。

台大醫院心血管中心主任高憲立表示，醫師執行心導管手術就像在黑暗的房間中摸索，需要有視覺訊號讓醫師知道如何操作導管，X光、超音波都可提供引導。游智節則說，以心臟內超音波進行的電燒手術，手術時間未因此延長，但可讓病人暴露在輻射的時間趨近於零，中國大陸多個地區已推行「綠色導管室」，以超音波取代X光，希望國內未來也能普及。

X光讓病人、醫療人員暴露在輻射風險中，執行手術的醫護更因長期穿著減低輻射用的鉛衣，導致職業傷害，如腰椎受傷，不少執行心導管手術的資深醫師都有脊椎方面的問題。台大醫院心臟內科主治醫師劉言彬表示，鉛衣很重，曾有同事多節脊柱出現問題，影響醫師執業壽命。

「要完全要達到零輻射手術的目標，手術流程必須稍做修正，對於習慣以X光來完成大部分手術的醫師，必須重新適應。」游智節表示，醫師要進入零輻射的心臟內超音波手術，必須主動積極改變某些操作方式，過程中勢必會有陣痛期，但只要克服做事習慣即可。

病友莊先生前年健檢時被診斷出心律不整，轉診至台大，因病況較為複雜，與醫療團隊討論後決定在去年3月接受電燒手術。他表示，自己不符合健保給付資格，需要自費使用心臟內超音波手術，但考量醫師、護理師也會受到輻射影響，「這很不對」，所以還是願意自掏腰包接受手術。

台大醫院 手術 醫師

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