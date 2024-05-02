振興花蓮觀光 國旅補助每晚最高1000元
振興花蓮觀光，交通部今天宣布，在自由行住宿方面，祭出花蓮週一至週四入住每房補助新台幣1000元，週五至週日入住每房補助500元；台東週一至週四入住每房補助1000元。
403地震衝擊花蓮，交通部今天發布新聞稿宣布相關振興及重建方案，規劃災後復原重建工作，經費達53億元，工作內容包含交通及觀光設施搶修重建、民房災損安置，及觀光產業振興等，全力協助花蓮地區災後重建復原。
其中外界關心的觀光振興上，推出旅宿業融資信用保證、自由行住宿優惠、團體旅遊補助、Taiwan PASS台鐵通用版、台灣好行及觀巴擴大營運協助、鼓勵境外包機旅客赴花蓮旅遊、拍攝花蓮美麗安心旅遊宣傳影片及推廣、適時加開觀光列車等，投入經費逾13億元。
交通部指出，針對旅客自由行住宿優惠，交通部祭出補助住宿花蓮及台東合法旅宿，花蓮週一至週四入住每房補助新台幣1000元，週五至週日入住每房補助500元；台東週一至週四入住每房補助1000元。
團體旅遊補助措施方面，交通部表示，旅行業辦理2天1夜以上旅遊團（放假日不超過1日），每團20人以上，入住於花蓮最高補助2萬元，入住台東最高補助1.5萬元，每家旅行社最多申請5團。
交通部說，整合台鐵包裝國內外旅客適用的TaiwanPASS台鐵通用版，推出2人同行1人免費優惠；6月1日起，台灣好行花東路線免費搭乘，台灣觀巴花東地區2折優惠。
為鼓勵境外包機旅客赴花蓮旅遊，交通部指出，補助境外至花蓮包機費用，搭載50名外籍旅客可請領獎助，並依不同市場提供獎助額度，以帶動花東地區旅遊觀光產業發展。
交通部表示，旅宿業融資信用保證方面，旅宿業可自受災日起1年內向承貸金融機構申請資本性融資及週轉金貸款；其中資本性融資部分，旅館每家最高3000萬元，民宿最高400萬元；周轉金部分，旅館每家最高1000萬元，民宿最高300萬元。
在民房災損安置部分，交通部說，就花蓮縣政府公告配合安置受災戶旅宿業者名單，補助旅宿業者提供住房費用，讓有需要受災戶以月租方式免費入住，每戶以補助入住1房為原則，並以每月雙人房3.2萬元及每月四人房4.4萬元原則採計。
另外，交通部指出，投入近40億元整建鐵公路系統，包括台8線東段（花蓮轄區）、台9線（蘇花公路）、台8線西段（台中和平區）道路、附屬設施及邊坡改善工程；台鐵列車地震預報資訊結合列車防護系統、地震警報器、宜蘭至花蓮路段軌道邊坡修復及增設明隧道、北迴線土石流災害防治工程等。
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