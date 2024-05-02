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保障點值健保會倒 薛瑞元：石崇良恐成全台最大債務人

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
薛瑞元表示，若是保障健保點值1點1元的話，一年約需要再多1150億元；若沒有合適配套，健保恐怕2年就倒了，健保署長石崇良恐怕成全台最大債務人。記者杜建重／攝影
薛瑞元表示，若是保障健保點值1點1元的話，一年約需要再多1150億元；若沒有合適配套，健保恐怕2年就倒了，健保署長石崇良恐怕成全台最大債務人。記者杜建重／攝影

立法院衛環委員會今審查健保法修正草案，需要調整健保總額支出制度，提高醫療服務提供者保障。衛福部長薛瑞元表示，若是保障健保點值1點1元的話，一年約需要再多1150億元；若沒有合適配套，健保恐怕2年就倒了，健保署石崇良恐怕成全台最大債務人。

健保採取總額支付，由前一年推估下一年度的健保支出作為健保總額預算編列，訂出醫療給付費用總額總額，已達成控制醫療費用的目標。因此，健保點值的金額為浮動，導致外界認為健保點值過低，形同薪資被打折扣。

衛環委員會今日審查健保法第62條草案，法案希望改善健保點值浮動、過低的問題，草案明定醫療服務每點點值不低於0.95元，甚至是保障1點1元。行政院主計總處認為，草案形同讓現有健保總額制度變成按服務量計酬，應該有完整配套，避免讓醫院端沒有節約誘因；另外也憂心會違法預算法及財政收支劃分法。

薛瑞元、主計總處基金預算處專委黃厚輯先後承認賴清德的政策目標（健保點值保障）並沒有徵詢他們的意見。立委王育敏質疑，健保是否有預算支應？台電電價虧損可以有千億元支應，部長應該要去爭取。薛瑞元說，他任內只剩17天做不到，並且台電補貼是一次性難以相提並論。

由於若是保障健保點值1點的話，每年要多花費千億元，面對立委蘇清泉質詢，薛瑞元表示，如果此次草案通過且沒有其他配套的話，健保可能兩年就倒了。他笑稱，不然健保署長石崇良可能就因為虧損，變成全台灣最大債務人。

健保署 石崇良 薛瑞元

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