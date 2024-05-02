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歌手巴奈尋找回家的路 書寫街頭抗爭7年心路

中央社／ 台北2日電

以「流浪記」聞名歌壇的歌手巴奈，2017年起為原住民權益走上街頭抗爭，至今7年，新書「巴奈回家」記錄這7年來的心路歷程。

根據時報出版提供新書資訊，巴奈從自我認同的迷惘走上族群命運的反思與奮起，一切只為了原住民族的「尊嚴」與「轉型正義」，並要求政府「完整劃設原住民族傳統領域」，2017年起和歌手那布走上凱道抗爭。

新書資訊指出，歷經警方多次驅離，巴奈和那布最後轉進二二八公園角落，抗爭運動逐漸從焦點轉向邊陲。巴奈和那布在帳篷裡歷經四季寒暑，甚至曾「睡在沒有屋頂的地方」，他們堅持了7年、超過2600個日子。

資訊指出，原住民族從原來的聚落被強制遷徙，「被迫」放棄名字、語言、祖先的承繼，漸喪失了自己的歷史記憶、傳統和文化，巴奈與那布抗爭7年間彷彿過去處境重演，他們的身影在不斷被驅趕中遠離大眾視野，但已經踏上「回家」的腳步將不會停。

「巴奈回家」一書由巴奈和徐璐合著，寫出巴奈的成長故事，更寫出原住民族群被迫離開家園、失去土地的歷史。

巴奈在書序中提問：「流浪指的是離開家，離開故鄉的意思嗎？可不可能也很接近——離開生命的源頭，有形的或無形的。」

巴奈表示，早在她出生前便註定成為一個離開生命源頭的人，註定失去孕育她的母體文化，「那個文化幾乎已經完全被外來文化取代，我也註定要成為現代社會相互競爭以免被淘汰的一份子。」

巴奈說，在凱道和二二八公園7年，是她10分之1的人生，她用這段時間與這個社會溝通，讓人們有機會了解這個國家對原住民族權益的漠視，「你可能不同意，無法理解，我們生來就被時代奪去的文化，對我而言是多麼珍貴。」

巴奈說，感受過失去，感受過無法回復的人應該就會明白，覺得美好將要消失的一種急切、無助與不捨，「我渴望與母體文化相融的機會。在母體文化裡生活，是一種信仰，是一種渴望。」

「巴奈回家」新書發表會，4日在華山文創園區中3館2樓拱廳舉行。

凱道 原住民

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