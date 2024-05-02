宜蘭民宿「早餐不准剩、垃圾要分類」…他怨爛規矩一堆 網笑：是住老媽家？
日前有一名網友在臉書社團「爆怨2公社」上發文抱怨，「住民宿到底要不要做乖寶寶？」他表示，現在台灣民宿的價格不但愈來愈高，主人私訂的規矩、管控也愈來愈多。讓他不禁想問「非要給民宿主人管嗎？」意外掀論戰，網友直呼：「是去住民宿還是住老媽家啊！」
原PO透露，近日去宜蘭體驗民宿，正當他們要入住時，民宿老闆竟然要求他們只要出門就要關冷氣、早餐不能只吃一半、垃圾一定要分類，退房時還要從樓上拿到一樓來。
原PO抱怨，當初訂房時並沒有明列這些規定，等入住之後才開始要求東要求西，要他們配合。原PO不滿表示：「渡假不就應該是房客放鬆享受的時光嗎？為什麼民宿主人要有這麼多規矩要房客配合呢？為什麼？」
貼文一出，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「為什麼管那麼多？你還要去那裡住？」、「就住飯店當大爺啊」、「不然去住旅館啊，要多鬆有多鬆」、「其實可以住飯店的」、「住旅館或飯店啊，反正費用差不多」、「你當下可以看評價不住的，你也可以不理」、「下次不要去」、「下次訂飯店就好，就不用考慮要不要當乖寶寶了」。
不過，也有不少網友回應「因為這是民宿不是飯店」、「雖然有付錢，但是環境維持是基本的功德心不是嗎？」、「這不是日常生活規矩跟習慣嗎？」、「沒人逼你住吧！」
有位網友直接劃重點表示，「懂你意思了，大概就是民宿越來越貴，然後服務又沒有飯店多的意思吧？台灣國旅房價確實是一個大問題」。
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