日月潭一周灌進1100萬噸庫容 目前95.14%已接近滿水位

日月潭上池霧社水庫一周來儲水接連上升達六成，台電大觀電廠表示，連帶也使得日月潭水位升到747.7公尺，加上這波鋒面的降雨挹注，一期稻作需水量由18cms降為1.2cms，庫容達到95.14%，一周來不只增加1100萬噸的儲水，水情更已回升到高水位，連同下池的明湖、明潭水庫庫容，因應再生能源增加和電力系統需要，改為滿水位的「二抽二發」運轉模式。

大觀發電廠表示，日月潭水力抽蓄發電系統，是一套利用濁水溪上游及水里溪的複雜水力設施，兼具觀光、灌溉及發電的多功能使用，近來幾場鋒面陣雨剛好下在日月潭集水區，讓原本就已處於高水位的日月潭水庫，配合上池及下池水庫蓄水，目前水位回升至747.7公尺的95.14%，距離滿水位只差70公分。

台電強調，日月潭水位目前因應再生能源增加和電力系統需要，運轉模式改為「二抽二發」，白天經常將水蓄存在明湖、明潭下池水庫，透過兩座抽蓄電廠利用太陽光電和風力，搭配日月潭水庫進行抽水儲能，將電力轉移至夜尖峰應用，下午將回升至正常水位，如此循環運用不會浪費水資源，水力抽蓄機組10部機全部上線時，尖峰滿載發電可達260萬瓩。

副廠長洪文龍指出，日月潭由於具備溢流井孔道，不太會出現滿水位或洩洪的景象，會配合再生能源調整水位略有變化，但大約都會保持在747.5公尺左右，且由於春耕已進入第二波用水的抽穗高峰期，且後續進入夏季仍需大量用水，台電除和上游霧社水庫聯合運用，以確保彰雲投地區的供水穩定，惟降雨情勢不確定性仍高，請大家持續節約用水，讓水資源蓄存在水庫，在需水高峰期，才有餘裕供應用水。

日月潭國家風景區表示，隨著水位上升，潭區各碼頭也恢復正常運作，重現原本的山光水色美景，搭觀光船遊湖的遊客也跟著回流增加了。