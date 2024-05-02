快訊

地震滿月／花蓮訂房剩1%損失上看20億 五月天救得了？

中國廣東高速公路坍塌已36死，豆腐渣工程釀禍？

同事都10年老鳥！她進知名公司爆超扯狀況「2周後怒辭職」 ：難怪一直缺人

日月潭一周灌進1100萬噸庫容 目前95.14%已接近滿水位

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭一周來庫容增加約1100萬噸，水情已回升到高水位，將配合進入第二波的春耕抽穗用水高峰期。記者黑中亮／攝影
日月潭一周來庫容增加約1100萬噸，水情已回升到高水位，將配合進入第二波的春耕抽穗用水高峰期。記者黑中亮／攝影

日月潭上池霧社水庫一周來儲水接連上升達六成，台電大觀電廠表示，連帶也使得日月潭水位升到747.7公尺，加上這波鋒面的降雨挹注，一期稻作需水量由18cms降為1.2cms，庫容達到95.14%，一周來不只增加1100萬噸的儲水，水情更已回升到高水位，連同下池的明湖、明潭水庫庫容，因應再生能源增加和電力系統需要，改為滿水位的「二抽二發」運轉模式。

大觀發電廠表示，日月潭水力抽蓄發電系統，是一套利用濁水溪上游及水里溪的複雜水力設施，兼具觀光、灌溉及發電的多功能使用，近來幾場鋒面陣雨剛好下在日月潭集水區，讓原本就已處於高水位的日月潭水庫，配合上池及下池水庫蓄水，目前水位回升至747.7公尺的95.14%，距離滿水位只差70公分。

台電強調，日月潭水位目前因應再生能源增加和電力系統需要，運轉模式改為「二抽二發」，白天經常將水蓄存在明湖、明潭下池水庫，透過兩座抽蓄電廠利用太陽光電和風力，搭配日月潭水庫進行抽水儲能，將電力轉移至夜尖峰應用，下午將回升至正常水位，如此循環運用不會浪費水資源，水力抽蓄機組10部機全部上線時，尖峰滿載發電可達260萬瓩。

副廠長洪文龍指出，日月潭由於具備溢流井孔道，不太會出現滿水位或洩洪的景象，會配合再生能源調整水位略有變化，但大約都會保持在747.5公尺左右，且由於春耕已進入第二波用水的抽穗高峰期，且後續進入夏季仍需大量用水，台電除和上游霧社水庫聯合運用，以確保彰雲投地區的供水穩定，惟降雨情勢不確定性仍高，請大家持續節約用水，讓水資源蓄存在水庫，在需水高峰期，才有餘裕供應用水。

日月潭國家風景區表示，隨著水位上升，潭區各碼頭也恢復正常運作，重現原本的山光水色美景，搭觀光船遊湖的遊客也跟著回流增加了。

再生能源 日月潭 水庫

延伸閱讀

影／全台首創！暨大刷學生證往返台中高鐵不用錢

曾文水庫水位已上升36公分 南市三大水庫可望增千萬噸

天助挨過枯水期！豪雨狂炸全台水庫進帳破億噸 真正解渴要等「這時機」

台灣哪些景點「去一次就不想再去」？他點名這裡 鄉民全不挺

相關新聞

災後振興觀光補助出爐 花蓮業者質疑：納入台東很奇怪

4月3日花蓮規模7.2強震，嚴重衝擊當地觀光。行政院院會今通過「0403震災復原重建方案」，在振興觀光部分，提供自由行花...

宜蘭民宿「早餐不准剩、垃圾要分類」…他怨爛規矩一堆 網笑：是住老媽家？

日前有一名網友在臉書社團「爆怨2公社」上發文抱怨，「住民宿到底要不要做乖寶寶？」他表示，現在台灣民宿的價格不但愈來愈高，主人私訂的規矩、管控也愈來愈多。讓他不禁想問「非要給民宿主人管嗎？」意外掀論戰，網友直呼「是去住民宿還是住老媽家啊！」

延賽須於1小時內退票？ 消保處查核9成職籃退票不合格

運動賽事在台灣火紅，票券糾紛也層出不窮。為檢視職籃球團對於「運動賽事票券定型化契約應記載及不得記載事項」之遵循狀況，行政...

保障點值健保會倒 薛瑞元：石崇良恐成全台最大債務人

立法院衛環委員會今審查健保法修正草案，需要調整健保總額支出制度，提高醫療服務提供者保障。衛福部長薛瑞元表示，若是保障健保...

振興花蓮觀光 自由行住宿最高補助1千元、團客2萬元

針對403地震災後振興措施，交通部2日指出，觀光署推出旅宿業融資信用保證、自由行住宿優惠、團體旅遊補助、Taiwan P...

立委爆料工班6人險遭高壓電擊 高鐵：已調查將提報查處

立委王鴻薇和游顥今指出，高鐵烏日基地4月9日發生一場重大工安意外，差點造成工班6人遭受3次2萬5000伏特電擊，批評內部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。