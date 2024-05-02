延賽須於1小時內退票？ 消保處查核9成職籃退票不合格

運動賽事在台灣火紅，票券糾紛也層出不窮。為檢視職籃球團對於「運動賽事票券定型化契約應記載及不得記載事項」之遵循狀況，行政院消保處會同教育部體育署，去年11月至今年1月間辦理「112年度運動賽事票券定型化契約查核」，針對台灣頂級職業籃球大聯盟(簡稱T1聯盟)及台灣職業籃球聯盟(簡稱P.LEAGUE+聯盟)共11支球團之售票規則進行查核。發現11支球團皆有違反規定之處，其中10支球團皆違反「退票機制」。

消保處指出，此次查驗，每支球團均查核「退票機制」、「票券毀損、滅失及遺失之入場機制」、「消費爭議處理」及「保險」等8項目。查核結果發現，11支球團之售票規則均有部分內容不符合規定。

其中違反「退票機制」規定者最多，共計10支球團。包括個人因素無法入場觀賽，退票時限計算方式錯誤；天候或不可抗力因素延賽，限制消費者須於宣布延賽後「1小時內」辦理退票，逾時不受理。

其次是違反「票券毀損、滅失及遺失之入場機制」規定，共計4支球團。違規樣態包括：球團「網站」或「紙本票券」均未揭示票券毀損、滅失及遺失之入場機制。 票券遺失時，要求消費者踐行「運動賽事票券定型化契約應記載及不得記載事項」所未規定之程序。例如向售票平台「登記」、出示「切結書」、向警察機關「報案」等，始得入場，提高消費者入場之困難度。

違反「消費爭議處理」規定，共計4支球團。違規樣態包括：球團「網站」或「紙本票券」均未揭示消費爭議處理機制。 僅提供「售票平台」之客服電話，而完全未提供球團之聯繫方式，消費者無法直接聯繫球團。

違反「保險」規定者共計2支球團，違規樣態為投保公共意外責任保險「保險金額不足」。

對於售票規則不符合規定之職籃球團，消保處已請教育部體育署召開查核結果說明會，督導球團進行改正。各球團均已依「運動賽事票券定型化契約應記載及不得記載事項」規定，改正完竣在案。

消保處呼籲各職業球團、各單項協會及運動賽事主辦單位，公開銷售運動比賽門票時，除應依照「運動賽事票券定型化契約應記載及不得記載事項」規定，擬定售票規則，保障球迷購票觀賽權益外，更應確保比賽場館之安全，不得有超賣門票或投保公共意外責任保險「保險金額不足」之情況發生。