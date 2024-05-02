國衛院本土實證研究 助空氣品質指標反映對健康影響

為讓空氣品質指標（AQI）有效反映空污對人體健康影響，國衛院分析空品資料與65歲以上長者自然死亡，發展本土空氣品質健康指標（AQHI）並調整既有AQI，助改善空品警示系統。

環境部目前所訂AQI是參考美國環保署標準，提供即時全台空氣品質與預報資訊；以細懸浮微粒（PM2.5）、懸浮微粒（PM10）、二氧化硫（SO2）、一氧化碳（CO）、二氧化氮（NO2）和臭氧（O3）共6種空氣污染物濃度，對應其等級與空氣品質燈號。除提供即時空氣品質與預報資訊，也作為民眾健康保護措施建議基礎。

國衛院國家環境醫學研究所研究員陳裕政今天接受中央社記者採訪說明，AQI分級雖有流行病學研究佐證，但較高數值分級是依較低數值的數理分布外推，因此在高污染物濃度下，AQI較無法反映民眾實際暴露對健康危害，也未考量共同暴露多種污染物造成的健康影響。

世界衛生組織（WHO）指出，空氣污染對人體影響中最嚴重的就是死亡，其次為引發心血管與呼吸道疾病（如氣喘）。研究團隊參考加拿大發展AQHI的方法學，以2006至2014年國內72鄉鎮6大污染物每日平均濃度，與65歲以上長者每日自然死亡數據，進行統合分析、加權各污染物死亡風險，建立台灣本土AQHI。

研究結果發現，短期空氣污染物暴露濃度與長者自然死亡間有顯著正相關；且經與氣喘就診、心血管疾病急診與住院數據比對驗證，這項本土AQHI較現行AQI更能反映空氣污染物對健康影響風險，尤其在高污染濃度表現更佳。

相關研究成果已於去年8月登上國際權威期刊「環境研究」（Environmental Research）。陳裕政指出，目前是分析污染物日平均濃度對健康影響，但其實身體不適，更可能是受一天中最高濃度暴露影響，因此盼進一步以每小時為單位，細緻化收集急診資訊，與污染物暴露資料進行風險分析。

陳裕政也表示，因指標值的設立仍參考空氣品質標準，但為避免統計分析誤差，AQHI未納入PM10、CO這2項與空氣品質標準有關的污染物；因此將透過國內空氣污染暴露與健康反應相關數據，修正原有AQI，改善其在高污染物濃度代表性不佳問題，亦可作為未來規範使用。