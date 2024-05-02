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醫療本業結餘疫情前3分之1 台大院長曝1原因：可想而知

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院院長吳明賢表示，台大醫院每天光是開門就要花費百萬元電費，加上人事成本、藥品、醫材等，在總額制度趕不上醫療支出、點值不斷稀釋的情況下，醫療本業結餘下降可想而知。本報資料照片
台大醫院院長吳明賢表示，台大醫院每天光是開門就要花費百萬元電費，加上人事成本、藥品、醫材等，在總額制度趕不上醫療支出、點值不斷稀釋的情況下，醫療本業結餘下降可想而知。本報資料照片

衛福部健保署近期公布醫院財報，台大醫院醫療本業結餘只剩疫情前的3分之1，排名也從第2落至第18名。台大醫院院長吳明賢表示，台大醫院每天光是開門就要花費百萬元電費，加上人事成本、藥品、醫材等，在總額制度趕不上醫療支出、點值不斷稀釋的情況下，醫療本業結餘下降可想而知。

吳明賢表示，進入高齡化社會，慢性病罹病比率增加，民眾使用醫療資源連帶上漲，但健保總額成長率卻趕不上，導致點值稀釋、醫院醫療本業收入無法增加；於此同時，醫院支出卻不斷上漲，台大醫院每年要花費3億元電費，人事成本、藥品、醫材等，也在增加，導致醫療本業結餘下降。

「比我們賺錢的醫院，護病比都不盡理想，媒體才會說，愈血汗的醫院愈賺錢。」吳明賢表示，台大醫院護病比在全台名列前茅，與國外相比也毫不遜色，醫院永續經營需要財務支持，但台大醫院不是為了賺錢而存在，相關數據會作為經營管理、行政方面參考，但在醫療本質的投入不會有改變，「我們還是要做好服務、研究、教學，這才是一流大學醫院該做的事。」

雜誌「CEOWORLD」近日公布全球「2024醫療照護指數」排名，將台灣評為全球醫療保健系統最佳的國家。吳明賢表示，這是血汗醫護的努力成果所造成，不能一直要求大家做有價值的事情，卻不給價格的肯定，長期沒有價格的肯定，醫院也無法永續經營。

國外媒體「新聞週刊」日前公布的評比，台大醫院名列第2，落後台北榮總醫院。吳明賢表示，評比分數差距極小，是94.3、94.12的差距，主要差別項目是國外同儕評比，此方面台大醫院確實需要努力，不過任何一項評比，重視的不外乎是病人安全、醫療品質，即使沒有評比，醫院的存在本來就應追求醫療品質、病人安全提升。

健保署 台大醫院 永續

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