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藍碳方法學通過擬可成碳權 學者：審慎評估復育點

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環境部日前公告「紅樹林植林」與「海草復育」溫室氣體減量方法草案，經審查通過後，未來將可成為企業取得碳權的方式之一。圖為新竹的新豐紅樹林生態保育區。記者葉信菉／攝影
環境部日前公告「紅樹林植林」與「海草復育」溫室氣體減量方法草案，經審查通過後，未來將可成為企業取得碳權的方式之一。圖為新竹的新豐紅樹林生態保育區。記者葉信菉／攝影

環境部4月16日預告「紅樹林植林」與「海草復育」溫室氣體減量方法草案，若經審查通過後，未來將可成為企業取得碳權的方式之一。學者表示，紅樹林及海草床若納國家溫室氣體排放清冊的碳匯，對台灣達2050淨零目標有顯著貢獻，但復育地點要審慎評估，且須確保核發碳權具效益，避免「漂綠」問題。

台灣過往核可的自然碳匯減量方法學僅陸地的植樹造林，此為首次開放與海洋碳匯相關的減量方法(藍碳方法學)，但自然環境恐因天災而影響其碳匯能力。台灣科技媒體中心（SMC）邀請學者解析，紅樹林植林級海草復育能否增加台灣碳匯，甚至成為可交易的碳權，以及如何看待自然碳匯的不確定性。

中興大學生命科學系終身特聘教授林幸助表示，根據2023年研究統計，紅樹林與海草床的碳吸存能力，每年已達48萬噸，若能納入溫室氣體排放清冊的碳匯，對於台灣達到2050淨零排放目標將有顯著貢獻。

但復育地點須審慎評估，後續需嚴密監測與管理紅樹林與海草生長範圍，是否會影響邊界範圍外的生態；復育須使用本土物種，且不得改變周遭水文環境，也只有經由管理監測方式，才能產生碳權。

另外，林幸助指出，紅樹林或海草床的土壤會排放甲烷與氧化亞氮，所以在方法學中明訂，若環境中鹽度低於18度或中度優養化水域，因甲烷與氧化亞氮的排放量會增加，在這個環境下，碳匯的計算都須扣除甲烷與氧化亞氮的排放。

台大生物環境系統工程學系副教授謝正義說，若以本次方法學公告所提高的案例估算，紅樹林的碳匯能力約每年每公頃可移除38公噸二氧化碳當量，海草每年公公清11公噸二氧化碳當量，以此回推，台灣紅樹林總面積的碳匯能力約每年2萬6千公噸二氧化碳當量，海草床約6萬公噸二氧化碳當量。

但謝正義說，台灣每年排放的溫室氣體總量為約2億9千7百萬公噸，透過紅樹林植林或復育海草床來減少台灣碳排量可說是杯水車薪，但任何努力來減少地球暖化都值得重視及鼓勵，雖上述2者方法學對台灣減碳幫助有限，但可提供優質生態環境、防止海岸侵蝕、淨化水質有顯著效益。

台大生物環境系統工程學系助理教授蕭友晉說，這類自然碳匯復育的碳匯潛力相當高，但若過度宣傳恐帶來大量種植或養殖風險，導致台灣海岸生態系單一化，過度的中也恐島至河口泥砂淤積，造成低窪地區防洪隱患或砂質土壤的鳥類具有負面的生態影響。因此，除謹慎選址，也需擬定施行後的相關監測方法。

台大 復育 紅樹林

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