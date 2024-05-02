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影／工班6人險成烤肉串 藍委痛批高鐵螺絲鬆脫掉滿地
立委王鴻薇和游顥上午舉行記者會，踢爆高鐵烏日基地在4月9日發生一場重大工安意外，差點造成工班6人遭受3次2萬5千伏特電擊，兩人痛批高鐵外部給人高標準的服務和作業品質，但內部管理根本荒唐至極，螺絲鬆得一塌糊塗。
王鴻薇提到，4月9日當天上午，高鐵0621次南下列車進入彰化路段某隧道時，列車突然全黑，暫時停駛約5分鐘，高鐵表示，因電力異常暫時停車，高鐵公司沒有告訴大家的是，當天上午高鐵烏日基地進行「電力開關」維修，但該項維修其實應於夜間斷電時進行，高鐵相關維修部門未依規定進行維修。
王鴻薇指出，維修完成後開關測試造成大量電力導入高鐵烏日基地，剛好當時有6名工班正在進行另一項電車線維護作業，所幸該作業依照相關規定進行，使工班免於遭受3次2萬5千伏特電擊。高鐵0621次南下列車停駛，也是因為電力導入後接地造成跳電所致。
王鴻薇強調，如此嚴重又離譜的工程意外，高鐵公司聞訊後對相關工班漠不關心，也無積極指示或要求相關單位儘速檢討改善並宣導，令人質疑，這麼重大的意外，事前預防和事後檢討都沒有做，高鐵螺絲到底有多鬆，內部還有多少離譜、荒唐的狀況沒有被發現？
游顥表示，高鐵公司難道以為預算不用到立法院接受審查，就不用受外界和國會監督，所以內部管理可以為所欲為嗎？不要忘了，高鐵公司最大股東還是交通部,，高鐵也是國人重要公共資產，高鐵攸關交通安全和公共工程安全的行為，應該要告訴全國人民。
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