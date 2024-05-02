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餘震上千次！玉山步道落石坍方多 專家：今年不會登玉山在內的台灣高山
0403花蓮大地震迄今餘震數達1349次，據中央氣象署地震測報中心統計，其中規模5至6共64次，規模6以上共5次，玉山國家公園表示，目前山區餘震不斷，再加上下雨影響，增加步道落石、坍方，呼籲山友不要上山。
高山醫學專家王士豪在臉書「Work now ＠王士豪醫師」指出，4月30日傍晚在花蓮縣萬榮鄉發生規模4.4淺層地震後，最不想看見的情況，就是震央在中央山脈的地震，認為台灣最近的地殼環境非常的不穩定，「是我的話，今年就不會去登玉山在內的台灣高山。」
玉山國家公園指出，今年4月3日花蓮大地震後截至5月2日止，已有1349個地震，4月22及23日的282次餘震更是頻繁發生，地震會造成山區土石鬆動或甚崩落，中央氣象署自4月24起至昨天，又接連有鋒面帶來短延時強降雨，影響時間長達數日，強調山域環境勢必處於容易落石或坍塌的狀態，強烈建議山友短期內如非必要，建議暫緩前往山域活動。
玉管處副處長邦卡兒．海放南表示，對於外界建議花蓮大地震後應考量山友安全，應暫時取消登山活動，目前玉管處已和登山協會、團體討論溝通，但大部分意見認為，考量到玉山國家公園山域受損情形，不像太魯閣國家公園那麼嚴重，且登山原本就是戶外冒險活動，山友原本就要考量自身體能、天候、地形等因素，因此在行政院山林開放政策下，還是維持開放登山。
目前玉山國家公園內，各步道系統除抱崖吊橋受地震影響安全性具不確定因素，直接影響新康橫斷山線及八通關越嶺線將暫停開放，未來會同技師勘查安全性後安排後續研商辦理，其餘玉山群峰步道、南二段步道、馬博拉斯橫斷步道、南橫三山及關山步道等，受損情形不太嚴重，目前維持開放。
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