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大腸癌標靶藥手腳起紅疹 長庚研究：「這」元素可改善

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
使用Regorafenib藥物的患者，容易出現手腳紅腫、起水泡等副作用，長庚團隊研究顯示，與藥物使用後導致體內缺鋅有關。圖／林口長庚提供。
使用Regorafenib藥物的患者，容易出現手腳紅腫、起水泡等副作用，長庚團隊研究顯示，與藥物使用後導致體內缺鋅有關。圖／林口長庚提供。

不少癌友使用標靶藥物後，皮膚會出現不適反應，晚期大腸癌常使用的口服標靶藥物「Regorafenib」，容易引起手腳皮膚嚴重紅腫、起水泡等，有些患者甚至連走都沒辦法走路。長庚腫瘤醫學科團隊，研究發現該藥物的原理是抑制腫瘤血管生長，也會讓人體攝取微量元素「鋅」的功能下降，當皮膚出現傷口時更難恢復，如果使用該標靶藥物，同時補充鋅，能大幅改善藥物副作用。

林口長庚醫院腫瘤科主治醫師黃文冠表示，Regorafenib能抑制腫瘤血管生成等，達到控制腫瘤生長和轉移，同時也會抑制血管內皮生長因子和血小板衍生生長因子通路，阻止皮膚組織對微小創傷的修復，所以患者開始使用藥物後，最常見的副作用就是手腳皮膚出現紅腫、起水泡等反應。過去醫療團隊一直找尋該怎麼減少副作用的發生，後續團隊透過研究發現，手腳皮膚副作用恐與「缺鋅」有關。

研究團隊將65名轉移性大腸癌患者分隨機分為兩組，一組在接受Regorafenib治療的同時給予口服鋅葡萄糖酸鹽補充劑，另一組則僅接受Regorafenib治療、但不補充鋅。主要評估指標為給藥後8周發生嚴重手足皮膚反應，即二級以上手足皮膚反應的比例。

林口長庚醫院一般外科主任葉俊男表示，試驗結果顯示，補充鋅組別的病人可減少43%二級或以上嚴重手足皮膚反應的發生率，也顯著提高了血清鋅濃度。同時也發現治療前鋅濃度較低的患者，發生二級以上手足皮膚反應的機率也較高。

黃文冠表示，目前無法明確的知道，為什麼使用Regorafenib的患者體內普遍會缺鋅，僅能推測是使用藥物後，腸胃道的吸收出現異常，導致僅能透過食物攝取到的「鋅」未能被確實吸收。

該項研究證實補充微量元素鋅，可減少使用Regorafenib後所引起得嚴重手足皮膚反應，該研究已經在2023年12月刊登在皮膚科頂尖國際期刊「美國皮膚科學會期刊」（Journal of the American Academy of Dermatology）及歐洲醫學腫瘤學會官方期刊「歐洲癌症期刊」（European Journal of Cancer）中。

黃文冠表示，因應研究結果的建議，目前使用Regorafenib藥物的患者，都會同步給予口服鋅使用。他也提醒，食物中也有許多可以獲取鋅的方式，如肝臟、蛋、牛奶、全穀類、豆類等，不過，如果是藥物引起的缺鋅反應，得透過口服鋅才有補充效果。

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