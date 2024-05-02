端午節離島航線第二波加班機 5月6日上午9點開賣

因應民眾端午節返鄉及旅遊需求，交通部民航局今宣布，已針對目前需求較高之金門及澎湖航線規畫第二波加班機，其中澎湖航線提供6808個座位數，金門航線提供2024個座位數，總計提供8832個座位數。將於5月6日上午9時統一開放訂位，目前各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，尚未訂妥機位旅客可儘早訂位。

民航局指出，今年端午節離島管制航線（澎湖、金門、馬祖）已於4月15日開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司已再依據旅客訂位及需求情況規劃第二波加班機，其中澎湖航線提供6808個座位數，金門航線提供2024個座位數，總計提供8832個座位數。

民航局表示，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，旅客應於訂票後3日內完成開票（例如5月6日訂票者，應於5月8日前完成開票），提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。