水氣持續移入各地有雨 下周又有鋒面通過挾冷空氣降溫

中央氣象署預報員官欣平指出，今天鋒面離開，水氣仍偏多，斷斷續續有華南水氣移入，西半部、東北部還是繼續降雨；明天起東北季風減弱，雨勢明顯減少，溫度也逐漸回升悶熱，以午後雷陣雨為主。下周二、周三另一波鋒面通過台灣，有一小股冷空氣下來，北部轉涼，天氣再轉不穩定。

官欣平表示，今天鋒面通過遠離，水氣還是偏多，西半部、東北部仍降雨。明天東北季風減弱，雲系影響減少，未來一周溫度回升悶熱，午後有雷陣雨，東半部也容易降雨。下周一、周二另一波鋒面逐漸從北部海面接近並通過。

官欣平指出，台灣附近今天雲量偏多，鋒面已經離開，偏向東北風環境，中層偏西風，斷斷續續有華南水氣移入。今天雖然雨勢趨緩，但北部、中部以北、東半部還是陸續有一波波雨勢移入。周五至周六台灣附近轉成東風或東南風轉南風，氣溫有回升趨勢。下周日、周一建立的鋒面系統逐漸靠近，各地以午後雷陣雨為主，下周二、周三通過台灣，有一小股冷空氣下來，北部轉涼。

他表示，這波鋒面影響進入尾聲，「今晚到明天白天累積雨量各地雨露均霑」，北部、東半部地區及中南部山區較多，也有午後雷陣雨也有，並非整天全台有雨，像是北部、東半部主要為陰天，中南部一陣陣飄雨，山區轉雷陣雨，晚間水氣明顯減少，但東半部還是有一些雨。

溫度方面，他指出，今天還是涼冷，北台灣偏涼，高溫約23、24度。明天一路回溫，北部、宜蘭地區接下來都有30至32度，但下周鋒面影響，北台灣又會略降。

官欣平指出，明天降雨趨緩，雷雨已經逐步緩和，都是一陣陣雲系移入，午後中南部雷陣雨。周六、下周日水氣減少，各地都是午後雷陣雨，金馬地區還是有雷雨，東半部有時候雨勢較大。下周一、周二鋒面接近，北部天氣開始不穩定，其他地區則為午後雷陣雨，金馬地區要留意濃霧。下周三轉東北風，北部、東半部又有降雨，中南部仍是午後雷陣雨為主。 定量降水預報。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供