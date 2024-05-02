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神秘角落！桃機有「免費隱藏版設施」旅客狂喊實用：從來不知道

聯合新聞網／ 綜合報導
部落客分享了桃機的貼心設施，許多旅客表示現在才知道。 圖／聯合報系資料照
部落客分享了桃機的貼心設施，許多旅客表示現在才知道。 圖／聯合報系資料照

桃園機場裡面其實有許多設施，但如果是比較少出國的民眾可能不知道。近日有一名部落客透露，很多人應該知道從桃園機場出境，有貴賓室可以洗澡，也有免費的淋浴間，但卻很少人知道，回來台灣，也可以洗澡再入境，不少網友也驚嘆「現在才知道！」。

部落客「Mr. Rabbit 歐洲行旅」在臉書發文指出，桃園機場其實有一個「神秘角落」，很多人都知道出境有免費淋浴間外，入境其實也有，裡面有提供洗髮精跟沐浴乳，只要自備毛巾，就能享受熱水澡，另外也規劃設計無障礙空間，空間非常寬敞，地點就位於「入境等行李的行李轉盤旁邊」。

Mr. Rabbit 歐洲行旅也特別提醒，拿完託運行李後，先不要過海關，因為過了海關走出電動門就會出去，無法再進來洗澡，第一航廈跟第二航廈的行李轉盤旁都有，下次如果搭乘長途飛機，像是從歐美回來台灣，就能先洗個熱水澡再回家。

不少人表示第一次聽到，「很需要，通常都下飛機直接去上班」、「謝謝分享，搭紅眼班機，很需要洗個澡，人精神也會好一點」、「感謝分享， 太實用」、「好棒好棒好棒喔！」、「很貼心的服務！」、「從來不知道機場有！」、「中途轉機的恩物」、「非常重要，洗完會比較舒服」。

根據桃園機場官網資訊，淋浴室分設男、女，提供冷熱水服務，有寬敞明亮的空間，並且提供桌台、座椅、掛鉤、鏡子。

地點及開放時間如下：

時間：06:00~22:00、位置：第一航廈-4F(出發區)

時間：00:00~24:00、位置：第一航廈-2F(抵達區)

時間：00:00~24:00、位置：第一航廈-2F(抵達區)

時間：00:00~24:00、位置：第一航廈-1F(抵達區)

時間：00:00~24:00、位置：第二航廈-1F(抵達區)

時間：08:00~17:00、位置：第二航廈-3F(出發區)

時間：05:00~23:00、位置：第二航廈-4F(出發區)

時間：00:00~24:00、位置：第二航廈-4F(出發區)

時間：08:00~20:00、位置：第二航廈-5F(非管制區)

時間：08:00~20:00、位置：第二航廈-5F(非管制區)

桃園機場

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