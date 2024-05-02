葡萄酒釀2年遲不發酵…他一動作「缸破、酒灑、割傷手」 網安慰：沒啥可惜

日前有一名網友在臉書社團「一起來釀酒，一起來泡酒」上貼出一組照片並難過發文表示，「殘念⋯慘⋯因自己過度自信的後果，現在心裡五味雜陳」。從照片中可見，有一缸已釀好的葡萄酒灑滿浴室，感覺彷彿快要可以聞到酒香味，讓網友深感可惜，引發熱議。

原PO透露，家中有一缸已經釀了兩年的葡萄酒一直沒發酵，加上太甜，甜到沒法吃，就買了酵母來加，可能是酵母太猛的關係，整缸感覺快要爆開來。他就把瓶口稍微轉鬆，讓酒滿溢出來，好釋放些壓力，為了方便沖洗溢爆出來的葡萄酒，於是他就將整缸的葡萄酒搬移到浴室去。結果，因酒滿溢出來的關係，導致手一滑，就摔破了缸，還割傷了手，「剛去縫了一針，醫生說超嚴重」。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛安慰原PO留言「破了就算了，沒啥可惜不可惜的」、「葡萄放太滿了吧，又加酵母，罐子裡沒空間不爆才怪」、「祝早日康復」、「酒多喝兩杯，壓壓驚就好」。

還有很多網友建議原PO「小缸分散風險，也比較好搬」、「加高梁58就好喝」、「別放2砂改冰塘，糖比例降低，就不會太甜了」、「4：1太甜，可改5：1，只要不把葡萄上白斑洗掉，葡萄酒不用加酵母」。

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