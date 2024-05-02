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影／「笑」出最強抗老！用力笑出4大快樂賀爾蒙 打擊憂鬱失智
周六的早晨，在新北某處公園草地上，傳出奇特的團體大笑聲，過程中，這群人只進行少數的對話，卻伴隨大量激昂笑聲。
還記得上一次用力開懷大笑是什麼時候嗎？「台灣愛笑瑜伽協會」認為笑是一種刺激，可以讓身體處於愉悅狀態，刺激多巴胺、血清素分泌等四大快樂荷爾蒙，是一種結合瑜伽式呼吸的減壓運動。愛笑瑜伽蕭甄珍講師表示，「大腦無法分辨真的快樂跟假的快樂」，透過改變身體的姿勢去引導大腦以達到先笑後樂的效果。
專長於老年醫學領域的黃苑婷醫師指出，研究證明對失智症有保護效果，很重要的因素是人際互動，而這些對降低罹患失智症機率的活動，關鍵因素除了訓練腦力以外，麻將提供了好的人際互動連結。黃醫師笑說「打麻將有益減緩失智，但其中一個重要因素還有，打麻將過程需要另外三人互動配合，所以最大重點其實是……你還有朋友！」
其指出憂鬱症與失智症的關連性高，不同的研究結果也不一。老人憂鬱症患者相較一般人會增加2倍的失智機率，阿茲海默失智症約有20％伴隨憂鬱症，而血管性失智症會高達50％。憂鬱症的成因複雜，非藥物的運動、健康的飲食、充足的睡眠、減少酒精與良好的人際關係等，都可以改善腦部健康，降低憂鬱與失智症風險。
每年五月的第一個周日是世界愛笑日，母親節也即將到來，讓我們多鼓勵父母、長輩們大笑，一起守護他們的身心健康！
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