慎防大雷雨 賈新興：明天新竹至台中仍有局部雨

目前是梅雨季，今天受鋒面及東北季風影響，新竹以北及宜蘭氣溫降，高雄以北有局部短暫陣雨或雷雨，宜花東亦有局部短暫雨，其中彰化以北有局部較大雷雨發生的機率。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天新竹至台中仍有局部雨，午後北部山區、中南部及宜花東有局部短暫陣雨。

賈新興表示，周六至周日午後北部山區、中南部及宜花東有局部短暫陣雨。下周一清晨台南至屏東沿海有零星短暫雨，午後北部、中南部山區及宜花東有局部短暫雨。下周二午後東北部山區及宜花東山區有零星短暫雨。下周三午後，東北部山區、中南部山區及宜花東山區有零星短暫雨。

賈新興表示，下周三晚上東北風略增強，下周四東北角及宜蘭有零星短暫雨，午後南投以南山區及宜花東有零星短暫雨。

下周五清晨高屏沿海有零星短暫雨，午後竹苗以南山區及宜花東山區有零星短暫陣雨。賈新興表示，下周六午後，苗栗以南有局部短暫陣雨，南投以北及宜花東有零星短暫雨 。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。