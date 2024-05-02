五一遊行勞團怒吼 提5大訴求

近四千名勞工在五一勞動節走上街頭，對將就職的賴政府喊話，提出薪資提升要落實、工作權利要保障、集勞關係要升級、退休權益要安心、醫護血汗要解決五大訴求，以及十六項具體修法建議；勞工高喊「延續執政無蜜月，國會修法挺勞權」，要求朝野都要兌現選前政治承諾，推動改善勞動權益的修法。

由於準總統賴清德擔任行政院長時，曾推動勞基法修法，包括鬆綁七休一、緊縮加班費計算方式，被視為勞基法「修惡」，競選期間也曾表態將再修勞基法，準勞動部長何佩珊，更是當年勞基法修法的政院推手。昨天遊行現場，勞團扮賴清德、何佩珊、民進黨團總召柯建銘，大跳「修惡三」舞蹈，諷刺過去民進黨完全執政下兩次修惡勞基法「砍假」，要人民「做功德」，未來甚至可能繼續修惡「砍年金」。

五一行動聯盟指出，低薪工時長、國定假日減少、退休保障不足、醫護移工血汗、企併勞工沒保障、加班費率四十年不變等，勞工權益保障不足、勞動環境日益惡化，勞動法令未能保障勞工權益，甚至還倒退修惡，今年具體提出十六項修法主張，包括建立薪資透明、提高加班費率與勞退新制提繳率，勞保年金確保並建立基礎年金制度、降低工會組織門檻等。

總領隊、全國產業總工會理事長江健興指出，物價飛漲，惟薪水沒有漲，不希望台灣永遠是低薪國家、過勞之島。他提到，藍綠白三黨總統候選人去年都曾提及月薪三萬元過低，蔡總統也曾說基本工資三萬是她的夢想，繼任者應達標，甚至進一步提高薪資。而他認為，青年低薪連帶造成少子化，政府應正視問題，勞工退休金新制雇主提撥百分之六太低，也應一併提高。

他也向準總統賴清德喊話，不可再一意孤行，要多與勞工溝通、對話，政策擬定必須先與工會協商，包括勞保年改一定要先找工會談，如果未協商，就跟政府拚到底。

喊話政府別再修惡勞基法

五一行動聯盟總指揮、新竹縣產總理事長劉興德說，不希望再修惡勞基法，有為政治家，只有把福利往上升，不是往下修正。

民眾黨立委黃國昌昨在遊行現場發言時說，檢視蔡總統所提的六大勞動政見，絕大多數都跳票，對於勞團提出的薪資、勞退、醫護權益等訴求，民眾黨接下來一定會跟勞工站在一起，也會兌現去年的選舉承諾。

蔡總統昨透過臉書細數提升勞動權益四大政績，包括基本工資連八年調漲、最低工資法上路施行、修正性別平等工作法性騷擾防治相關規定、維持勞保基金穩健運作。副總統賴清德表示，民進黨一直與勞工朋友站在一起，致力打造尊嚴勞動、友善職場。行政院長陳建仁則強調，政府除撥補二六七○億元穩定勞保年金，未來也絕對會負起最終的支付責任，照顧勞工的退休生活。