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運動前中後都要補充水分 視強度喝水或運動飲料

中央社／ 台北1日電

運動後大汗淋漓，補充水分很重要，營養師指出，運動前、運動中也要補充水分，而輕度和短時間運動，補充水分即可滿足身體需求，若運動超過1小時、明顯喘與流汗，才需要喝運動飲料。

運動後最重要的就是補充流失的水分及電解質，營養師楊筑鈞近日在網路專欄中分享，其實運動前跟運動中也需要補水，能預防脫水及提升運動表現。

楊筑鈞建議，運動前30分鐘可補充300到500毫升，讓身體處於水分平衡的狀態下再開始運動，每經過20分鐘再補充100到200毫升，以防止運動中脫水。

不少人會有運動要喝運動飲料迷思，楊筑鈞說，這取決於運動強度和持續時間，較輕度和短時間的運動，例如輕度散步或瑜伽等，通常只需要補充水分即可。

至於長時間（大於1小時）、高強度的運動，楊筑鈞舉例像是長跑、單車比賽或高強度訓練，運動飲料可能更為適合，因為可以提供能量和電解質的補充。

楊筑鈞提醒，補充運動飲料以男生600毫升、女生400毫升為原則，且是以每15到20分鐘一次的頻率補充。

營養師 運動

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