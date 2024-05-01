藝人許維恩愛女「誤食別針」 急診醫提醒3類物品最危險

藝人許維恩和王家梁夫妻，去年6月迎來寶貝女兒「忒忒」，但許今天凌晨在社群發反省文，透露女兒在爬行時「誤食別針」，最終隨著嘴裡一口粥帶出別針噴吐出來，卻帶著一些血絲。急診科醫師提醒，兒童吞食異物，有時每3天就發生1例，硬幣、鈕扣型電池、巴克球等是前三名，如不慎吞食鈕扣電池，可能有腐蝕食道風險，要在2小時黃金時間內到醫院取出，提醒家長務必妥善收納。

許維恩提到，上月26日，女兒才吃下一口副食品就彷彿噎住，夫妻倆又是拍背，又做哈姆立克法，許維恩也嘗試挖女兒的嘴巴，當10個月大的女兒小臉發白痛苦，彷彿快缺氧的模樣，後來終於隨著嘴裡一口粥帶出別針噴吐出來，卻帶著一些血絲，所幸詳細檢查後並無大礙。

林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰說，家中小朋友不慎吞食異物品項中，最可怕的就是「鈕扣電池」，希望能在2小時內馬上到醫院取出，否則鈕扣電池接觸到食道，「腐蝕性酸性化學物質」，會造成較大的損傷，時間一長容易泄露出腐蝕性酸性物質，而這些腐蝕性酸性物質，就能在幾小時內把喉嚨或食道腐蝕出一個洞，造成「食道穿孔」，甚至有「食道及氣管廔管」形成；吞入胃裡被胃酸腐蝕，會導致胃出血；電池陷進肺部堵塞氣道，就會引發窒息，更會危及小孩性命。

孩童誤食異物在家中很常見，尤其以3歲以下最多，吳昌騰指出，一但異物卡在食道，如果小朋友不太會表達，可能就是用噁心、嘔吐、有異物感、食慾不振、流口水等情況表現；如果卡在呼吸道，則可能會用咳嗽、哮鳴聲表現，喉頭會像被堵住一樣，甚至會有些呼吸急促、呼吸困難的動作，通常卡在氣管會比較快出現症狀。

吳昌騰表示，這類兒童吞食異物的案例，在急診有時每3天就出現1例，尤其以吞錢幣最常見，因為家中最不容易收納好的東西就是錢幣，家長可能認為放在桌上或椅子上，覺得沒什麼影響，但錢幣、鈕扣電池、巴克球等，是小朋友最容易塞進嘴巴的異物，家長應妥善收納。

吳昌騰強調，千萬不可以愈挖愈深，曾有小朋友氣管卡一個小彈力球，結果愈挖愈深，加上小朋友可能因為緊張，讓異物卡得更緊、更深，如果是看得到的範圍，4歲以上孩子鼓勵用咳嗽咳出，但不建議用挖的，如果沒有立刻影響到呼吸道的情況，應盡快就醫；對呼吸有立即影響的，則建議先用符合孩子年紀的哈姆立克法。