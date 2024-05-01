雞蛋連2週降價 批發價2日起降2元
台北市蛋商業同業公會理事長林天來今天表示，花蓮強震後，南部觀光客減少，商用叫貨量減，賣壓出現，雞蛋連2週降價，因此2日起雞蛋批發價調降2元，變成每台斤新台幣45元。
繼4月23日雞蛋批發價調降2元，變成每台斤47元，林天來告訴中央社記者，明天（5月2日）再降2元，之前說沒要快速再降，是因為北部消費地近期賣壓還沒有大到需在短時間內再降一次蛋價，但是高雄、屏東等地蛋商說賣壓很大，所以尊重其意見決議調降。
他說明，花蓮強震後，南部觀光客變少，餐飲叫貨量減少，使得當地蛋商庫存壓力加大。
他指出，產地價在4月30日起已先降2元，變成每台斤35.5元；雖然很多蛋雞場對降價有意見，但是實況仍有牧場還沒汰換老母雞，現在蛋價再降，也可以讓這些牧場願意汰換老母雞了。
另外，農業部官網顯示，目前雞蛋日產量12萬200箱，每箱200顆。
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