勞工大遊行5000人上街頭 籲藍綠白修法挺勞工

五一勞工大遊行今天登場，數十個工會團體今天上街頭提五大訴求，並滾「別擺爛、挺勞工，要修法、護勞權」的三色大球，要求藍綠白三黨以修法來兌現選前挺勞工的政治承諾。

一年一度勞工大遊行中午在凱道登場，勞工團體五一行動聯盟今年以「連續執政無蜜月，國會修法挺勞權」為主軸，主辦單位估計，有近5000名勞工上街頭，要求政府重視勞權。

今天遊行活動從下午1時開始，數十個工會團體高舉工會旗幟齊喊口號集結，主辦單位也安排開場活動，包含大跳「修惡三」舞蹈諷刺過去勞基法修惡且未來恐再砍年金的擔憂，也演出行動劇暗示勞基法搖搖欲墜、亟欲修繕。

總領隊、全國產業總工會理事長江健興今天也說，今年遊行有五大訴求，包含薪資提升要落實、工作權利要保障、集勞關係要升級、退休權益要安心以與醫護血汗要解決等。

其中包含16項修法主張，包括公教薪資審議委員會納入受僱者及調薪法制化、建立薪資透明與勞工董事制度、提高加班費率與勞退提繳率、解決醫護血汗問題，確保企併勞工權益與公正轉型等。

遊行隊伍後分三大隊，下午約1時40分左右前往立法院群賢樓前，勞工團體也在立法院前滾「別擺爛、挺勞工，要修法、護勞權」的三色大球，象徵要求藍綠白三黨以修法來兌現選前挺勞工的政治承諾，並開放讓三黨代表上台回應訴求。

民眾黨立委黃國昌表示，勞工團體所提出的訴求，包含從薪資、勞退、醫護權益改進等，民眾黨一定會與全部勞工站在一起，民眾黨在立法院的8名立委不會鬆懈，會履行民眾黨主席柯文哲過去所提的政見，以及所有民眾黨不分區立委的承諾。

國民黨立委洪孟楷則說，過去40年，勞工權益進步太緩慢，民進黨喜歡說基本工資調漲，但工資調漲卻遠不及物價通膨，因此不論是爭取提高薪資、加班費，國民黨都認同要做修正。

民進黨立委洪申翰則說，勞工團體提出很多訴求，他承諾會將訴求交給勞動部、行政部門以及立法部門，要求必須考慮大家訴求、擴大保障權益，作為執政黨需要做更多，會想辦法再補強，一點一點推動全國勞工權益。

今天遊行約從下午1時開始，主辦單位約於近3時宣布結束並表示，明年五一勞動節也將一一檢視各政黨立法黨團是否真有為勞工爭取權益。

對於勞團提出的建議，勞動部今天則發布新聞稿表示，會延續執政理念，審慎研處勞工團體五一訴求。

針對薪資提升部分，勞動部說，政府每年檢討基本工資且連續8年調漲，而對於企業併購員工權益的保障，勞動部說將與經濟部、金管會積極合作，並配合地方勞工行政主管機關適時介入輔導，期企業併購過程中，員工權益不受影響。

有關增加國定假日，軍公教一體適用部分，勞動部表示，現行國定假日由內政部統一規範，「五一勞動節」軍公教是否一體適用放假規定，政府將聽取各界意見及審慎評估。

至於有關建議明定上市櫃公司應置勞工董事、調整加班費率建議、勞退新制提繳率下限、勞退舊制基數上限是否調整等，勞動部表示，涉及修法，且影響層面廣泛，須多方蒐集意見，審慎評估。