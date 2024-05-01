機車團體爭取重機上國道 交部：今年重啟重機行為檢核

大型重機團體爭取開放行駛國道、機車團體爭取開放行駛內側車道。交通網紅「通勤者之歌」、台灣機車路權促進會今號召30多輛汽車、近百人前往交通部及高公局陳抗。交通部表示，開放機車行駛內側車道仍應予地方政府因地制宜；針對重機上國道，今年高公局除辦理民意調查外，將再啟動辦理大型重機行為檢核作業。

機車路權團體今提出3大訴求，包括廢止道安99條禁行機車條款，開放機車行駛內側車道及取消兩段式左轉、開放大型重機行駛國道、駕訓制度改革，汰除不適任駕駛。

交通部表示，針對廢止道路交通安全規則第99條禁行機車訴求，交通部前經函詢各直轄市政府交通局，考量路口道路幾何及車流特性差異性，仍應給予地方政府道路主管機關因地制宜，評估規劃機車行駛車道及兩段式左轉管制措施，不宜全面廢除禁行機車及機慢車兩段式左轉規定，在維護道路整體安全的同時、也能符合道路使用需求。

交通部指出，有關機車是否兩段式左轉，為機車行駛車道安全配套。目前地方政府已有多個案例以標誌標線管理機車行駛內側車道及直接左轉。交通部也於去年5月4日檢送「改善機車交通環境之原則及作法」予各縣市政府，供各地方道路交通主管機關因地制宜檢討車道使用規劃。

交通部舉例，如在公車及其他大型車尖峰小時流量大（如大於每小時170輛），或考慮機車流量、外側車道寬度、路邊停車干擾等因素，可因地制宜檢討第3車道開放機車行駛；如開放，則需同時考量機車在路口左轉方式，以及上、下游路口車道管制的一致性。

針對重機上國道訴求，交通部表示，高公局曾於2017年及2020年委託中華民國運輸學會辦理2次大型重機行駛快速公路觀察檢核作業，檢核路線包括國道3甲高速公路、省道台64、台74及台88等快速公路；經檢核安全、秩序及行為3類指標，大型重型機車於秩序指標及行為指標有惡化現象，尤其於「行車安全距離」與「行車安全間隔」意識仍有不足。

交通部表示，另為了解社會大眾多數意見及態度，高公局於2013年至2023年辦理10次民意調查，不贊成開放比例約為6成。今年高公局除辦理民意調查外，將再啟動辦理大型重機行為檢核作業，持續關注整體環境變化及民意情形。鑒於現階段社會對開放大型重機行駛國道尚無共識，有賴大型重機騎士改變民眾對自身駕駛行為觀感。

至於駕訓制度改革全面汰除不適任駕駛訴求，交通部表示，現依其情節輕重，有包括處以金額不等罰鍰、警告性違規記點、矯正教育的道路交通安全講習、限制一段時間駕駛資格的吊扣駕駛執照、剝奪駕駛資格的吊銷駕駛執照等各類不同程度處罰機制。

為持續精進駕駛人管理制度，交通部表示，正研議針對違規紀錄嚴重者，按程度分級換發短期駕照，對於受終身不得考領駕駛執照處分重新申請考驗者、受吊銷駕照重新考領者、受吊扣駕照1年以上者、吊扣駕照未達1年者，將規劃需依規定接受道安講習及結清罰鍰後，核發或換發1、2、3、6年駕照，並皆需有6年換照觀察期等管理機制。