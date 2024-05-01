Uber「共乘」功能幫你配對用戶順路一起搭 狂省30%車資還可認識新朋友

Uber致力於提供各地市場更多元、更符合乘客需求的乘車選擇，在澳洲，目前有適合商務人士的Premier、菁英Plus、Uber Max 7人座、樂聚6人座；適合家庭與特殊需求使用的寶寶優步、Uber for Teens、關懷優步、毛孩優步；環境友善的減碳優步、Comfort電動車；以及眾多日常通勤的經濟選擇，包括菁英優步，以及積極想要在台灣引進的Pool共乘專車。

這項在澳洲第2受歡迎、年輕人尤其願意嘗試的「Pool共乘」功能，App會自動幫用戶配對相同或部分路線重疊的陌生乘客一起共乘，最終付款價格會受到共乘總人數、共乘的時間影響，最高可省下約30%車資，如果選擇共乘但沿路沒有剛好遇到其他乘客，最終付款價格也會比一般搭車選項稍微便宜一些。

Uber紐澳市場乘客營運總監Hoa Nguyen表示，透過第三方調查發現，喜愛此功能的用戶偏年輕，從Uber平台大數據也可以發現上下車地點多在大學等年輕人聚集的地點，且週五、週六的party時間趟次明顯提高。另外一個有趣的觀察則是有部分原本就喜歡與人聊天的乘客，也多了在搭車過程中認識新朋友的機會，是種新奇的社交體驗，也聽說過因為共乘相識進一步談戀愛、甚至結婚的案例。