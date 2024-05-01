百人赴交通部喊話新部長 爭取開放重機上國道、機車行駛內車道

不少大型重機團體爭取開放行駛國道、機車團體爭取開放行駛內側車道。交通網紅「通勤者之歌」、台灣機車路權促進會今號召30多輛汽車、近百人前往交通部陳抗，提出3大訴求，包括廢止道安99條禁行機車條款、開放大型重機行駛國道、駕訓制度改革，汰除不適任駕駛；並由交通部公共運輸及監理司接下陳情書。

台灣機車路權促進會理事羅宜表示，在民進黨即將連任就職的時間點，希望告訴新任交通部長，有一群車友很關注機車相關議題，包括盡快開放大型重機上國道；爭取白牌機車路權，盼在法規上解套，開放機車行駛內側進行機車路段，另希望鬆綁道安99條法規，機車不用強制兩段式左轉，搭配相關工程及教育，能讓機車能更安全。

對於交通部先前針對訴求皆無正面回應，羅宜指出，針對交通部底下的公路局及高速公路局，後續都安排陳抗行動，在新政府上任5月20日前後，也都還會有其他活動。大家會認為這就是一群只會騎機車的用路人，但其實大家平常也都會開汽車，代表無論使用什麼運具，可能也同時擁有其他運具，不該因為不同運具選擇被法規歧視。

他也說，最近立法院通過5項微罪不檢舉記點，導致外側車道很多違規停車，相對應的配套措施就是應該開放機車行駛內車道。目前機車騎在內側車道還是會被檢舉，這對機車族很不公平，先前已多次提出質疑，交通部都沒有正面回應。

針對交通部先前表示，開放大型重機上國道的安全性仍無法說服社會大眾。羅宜表示，交通部一直以來都沒有積極向社會說明，到底大型重機哪些數據不符合標準，過去高公局有做大型重機檢核，但他們創造出很奇怪的數據指標，讓社會大眾敵視重機；其實過去大型重機在快速道路的事故率非常低，甚至遠低於小客車，政府有義務去公布這些數據讓民眾知道。