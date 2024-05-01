快訊

嚇人！平均每2人就有1人出現「這狀況」 專家：恐成台灣肝癌新主因

法官朝女書記官胸部猛吸喊「再5分鐘就好」 出庭堅不認：上天會懲罰誣賴者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環團質疑放任南投鳥嘴潭工程傾倒廢土 環境部說話了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
南投草屯鳥嘴潭人工湖及周邊工程今年將全面完工，目前已供水南投、彰化。圖／水利署中水分署提供
南投草屯鳥嘴潭人工湖及周邊工程今年將全面完工，目前已供水南投、彰化。圖／水利署中水分署提供

環團質疑南投鳥嘴潭人工湖工程傾倒廢土至烏溪河床，破壞石虎及當地環境生態，向環境部提起行政訴訟；環境部表示，開發單位均依環說書內容施工，並設置石虎廊道避免路殺。6月19日將再開庭，屆時水利署中水分署將以參加人身分出庭，針對在烏溪行水區進行培厚、石虎保育等說明。

環團指控，中水分署於鳥嘴潭人工湖工程，以培厚保全名義在烏溪河川非法傾倒工程廢土，烏溪行水區在平林橋上游被填了近一半，炎峰橋下南岸有堆置水砂被沖失後的殘餘，不僅改變河川區域，還嚴重危害河防安全，更導致保育類巴氏銀鮈棲地消失，並影響石虎棲地、大幅增加石虎路殺數量。

環境部環管署組長許正雄表示，今天行政訴訟環團主要關注的爭議點在於，開發單位沒有將工程廢土倒在環評書件記載的暫置區。

許正雄說明，當初開發單位提送的環說書內容，針對開挖料處理提出優先於計畫區使用、提供鄰近工程使用、公開標售或清運等3原則。後續考量烏溪易因大水沖刷導致河道改來改去，恐影響人工湖區域、當地生態環境及石虎保育等，因此提出環差，使用開挖料以培厚方式架高堤防，不僅能減少環境變動，也能兼顧降低清運時對環境的衝擊。

針對石虎保育部分，許正雄表示，環說書內容並無規範精確位置，僅要求開發單位在人工湖附近設置石虎紅外線生態監測設施，但開發單位為求謹慎，除一開始在烏溪沿岸裝設4個紅外線監測做生態調查外，後續又加設20台觀察，並利用大型水泥管貫穿工區和烏溪之間打造石虎生態廊道。

許正雄說，目前紅外線監測已辨識到當地有21隻石虎、497次，其中3隻固定出沒於當地；於生態廊道拍攝到44次；目前開發單位均依環說書內容施工，因此並無不法情事，建議環團應靜下心與中水分署溝通。另外，中水分署將於下次6月19日開庭時出席說明行水區進行培厚、石虎保育等爭議點。

環團 環境部 石虎

延伸閱讀

環團批電價凍漲大開改革倒車 籲應強化電價調整配套

槓上環境部！鳥嘴潭行政訴訟開庭 環團籲移除非法土石

基隆廠遭疑倒廢土？台肥：去年已澄清 若有不法請向檢調告發

紫斑蝶與石虎共舞 林內鄉展生態之美

相關新聞

機車團體爭取重機上國道 交部：今年重啟重機行為檢核

大型重機團體爭取開放行駛國道、機車團體爭取開放行駛內側車道。交通網紅「通勤者之歌」、台灣機車路權促進會今號召30多輛汽車...

南高屏3縣市大雷雨開轟 慎防劇烈降雨、雷擊強風

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：台南市、高雄市、屏東縣，持續時間至下午4時30分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強...

Uber「共乘」功能幫你配對用戶順路一起搭 狂省30%車資還可認識新朋友

Uber致力於提供各地市場更多元、更符合乘客需求的乘車選擇，在澳洲，目前有適合商務人士的Premier、菁英Plus、U...

百人赴交通部喊話新部長 爭取開放重機上國道、機車行駛內車道

不少大型重機團體爭取開放行駛國道、機車團體爭取開放行駛內側車道。交通網紅「通勤者之歌」、台灣機車路權促進會今號召30多輛...

強烈雷雨帶即將抵達…粉專：非常密集閃電打雷 台南至屏東慎防

南部民眾注意雷陣雨、強風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，原本影響香港、廣東的強烈雷雨帶，經過長途跋涉，強度雖然...

全台有雨到明天！周末回溫轉乾 下周再迎鋒面北部有雨

中央氣象署今天指出，明天東北季風影響各地都有降雨，中部以北、宜蘭及花蓮有短暫陣雨或雷雨，甚至有短延時強降雨，溫度略為轉涼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。