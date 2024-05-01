環團質疑放任南投鳥嘴潭工程傾倒廢土 環境部說話了

環團質疑南投鳥嘴潭人工湖工程傾倒廢土至烏溪河床，破壞石虎及當地環境生態，向環境部提起行政訴訟；環境部表示，開發單位均依環說書內容施工，並設置石虎廊道避免路殺。6月19日將再開庭，屆時水利署中水分署將以參加人身分出庭，針對在烏溪行水區進行培厚、石虎保育等說明。

環團指控，中水分署於鳥嘴潭人工湖工程，以培厚保全名義在烏溪河川非法傾倒工程廢土，烏溪行水區在平林橋上游被填了近一半，炎峰橋下南岸有堆置水砂被沖失後的殘餘，不僅改變河川區域，還嚴重危害河防安全，更導致保育類巴氏銀鮈棲地消失，並影響石虎棲地、大幅增加石虎路殺數量。

環境部環管署組長許正雄表示，今天行政訴訟環團主要關注的爭議點在於，開發單位沒有將工程廢土倒在環評書件記載的暫置區。

許正雄說明，當初開發單位提送的環說書內容，針對開挖料處理提出優先於計畫區使用、提供鄰近工程使用、公開標售或清運等3原則。後續考量烏溪易因大水沖刷導致河道改來改去，恐影響人工湖區域、當地生態環境及石虎保育等，因此提出環差，使用開挖料以培厚方式架高堤防，不僅能減少環境變動，也能兼顧降低清運時對環境的衝擊。

針對石虎保育部分，許正雄表示，環說書內容並無規範精確位置，僅要求開發單位在人工湖附近設置石虎紅外線生態監測設施，但開發單位為求謹慎，除一開始在烏溪沿岸裝設4個紅外線監測做生態調查外，後續又加設20台觀察，並利用大型水泥管貫穿工區和烏溪之間打造石虎生態廊道。

許正雄說，目前紅外線監測已辨識到當地有21隻石虎、497次，其中3隻固定出沒於當地；於生態廊道拍攝到44次；目前開發單位均依環說書內容施工，因此並無不法情事，建議環團應靜下心與中水分署溝通。另外，中水分署將於下次6月19日開庭時出席說明行水區進行培厚、石虎保育等爭議點。